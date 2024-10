Winst mkb-accountantskantoren zit weer in de lift

De kosten van de SRA-accountants stegen harder dan de omzet. Toch nam hun winst in 2023 toe na een afname in 2022.

De gemiddelde totale kosten stegen bij de SRA-kantoren met 14,2%. Dat is meer dan de gemiddelde omzetstijging van 13%. Desondanks nam de winst in 2023 met iets meer dan 8% toe ten opzichte van het jaar ervoor. In 2022 liet de winstgroei nog een afname zien.

Inhaalslag

De kosten stegen het meest door toegenomen personele lasten (+14,5%), de IT-kosten (+16,1%) en de huisvestingskosten (+14,8%). Deze winstgroei verklaart de SRA met name door een stijging van de uurtarieven. Kijkend naar de inflatie is hier een inhaalslag gemaakt. De gemiddelde omzet in de controlewerkzaamheden (+21,5%) en de aangiftepraktijk (+19,5%) nam ten opzichte van 2022 het meest toe. Dit blijkt uit de SRA-Kantorenbenchmark 2023.

Thuiswerken embedded

Dit jaar is, los van het jaarlijkse Salarisonderzoek, uitvoeriger uitvraag gedaan naar de actuele secundaire arbeidsvoorwaarden, dus voor 2024. Daaruit blijkt onder meer dat thuiswerken bij alle deelnemende kantoren mogelijk is. Werknemers werken gemiddeld 37% van de contracturen thuis en bijna iedereen ontvangt de fiscaalvrije vergoeding.

Vacatures

In augustus/september 2024 stonden er 1.434 vacatures open bij de 80 deelnemende kantoren. Dit is maar liefst 13,7% van het personeelsbestand. Extrapolerend naar alle SRA-kantoren (370) komt dit neer op ruim 3.000 openstaande vacatures. De instroom dit jaar van maar liefst 24,5% blijkt niet voldoende om het aantal vacatures te vervullen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een forse groei van het aantal banen in de sector en anderzijds door de uitstroom. Dit jaar bedroeg deze 16,4%. Van de uitstroom blijft bijna twee derde binnen de accountancybranche werken, ruim een derde vindt werk hierbuiten.

Duurzaamheid

Accountants hebben bij duurzaamheid een controlerende en adviserende rol. Niet alleen grote bedrijven, maar ook mkb-bedrijven moeten met duurzaamheid (ESG) aan de slag. Het onderwerp duurzaamheid komt dan ook steeds meer naar voren in gesprekken die de deelnemende kantoren voeren met hun klanten. Bijna 40% van de kantoren geeft aan dat duurzaamheid bij 21 tot 40% van de klanten onderwerp van gesprek is, bij 12% van de kantoren is dit zelfs bij 41 tot 60% van de klanten (2023).

IT-kosten stijgen, budgetten ook

Na personeelskosten zijn IT-kosten inmiddels de grootste kostenpost voor het mkb-accountantskantoor. Uit het IT-kostenonderzoek blijkt dat er in 2023, behalve bij de grote deelnemende kantoren (>100 fte), meer budget is voor IT dan het jaar ervoor. Bij diegenen met 26-50 fte was dit zelfs bijna 40% meer dan het jaar ervoor. Voor de kleine kantoren (1-25 fte) lag het budget in 2023 bijna 28% hoger dan het jaar ervoor. De gemiddelde IT-kosten per medewerker tikken dan ook bij deze laatste groep flink door. Kantoren geven aan dat zij zich zorgen maken over de almaar stijgende IT-kosten. Zij zijn afhankelijk van leveranciers en hebben daar nauwelijks grip op.