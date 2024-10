“Meer focus op HR met Nmbrs”

In dit artikel vertelt CBBS HR & Salarisservice hoe zij haar klanten helpt door te werken met Nmbrs. “De ontwikkelingen in de branche vragen om bijpassende software. Nmbrs speelt daar goed op in.”

Bij CBBS HR & Salarisservice kunnen mkb-bedrijven terecht voor alles wat met personeel te maken heeft: van salarisverwerking tot HR-advies en juridische dienstverlening. Als accountmanager bij CBBS is Anko Vooijs enorm te spreken over de vele mogelijkheden die Nmbrs biedt. “Ze maken zulke grote sprongen en er kan steeds meer. Ik ben echt Nmbrs-fan aan het worden.”

Ontwikkeling Nmbrs

Het begon allemaal met de salarisverwerking. “Daarmee maakt Nmbrs alles rondom lonen al jaren overzichtelijker en gemakkelijker”, aldus Vooijs. “Zowel voor onszelf als voor de medewerkers en leidinggevenden bij onze klanten. Inmiddels doen we 22.000 verloningen in Nmbrs en gebruiken 93 van onze klanten Nmbrs Pay.” Sinds de toevoeging van de additionele recruitment en performance management functionaliteiten is Anko nóg enthousiaster. “We sluiten nu nog beter aan bij de behoeften van onze klanten. Die is namelijk wezenlijk anders dan vroeger.”

Verandering in de branche

In de zestien jaar dat hij nu bij CBBS werkt, ziet hij het HR- en salarisvak – en daarmee ook de behoeften en wensen van bedrijven – veranderen. Hij gaat in op drie relevante brancheontwikkelingen.

– Verschuiving richting HR

Ten eerste ziet hij het salarisvak verschuiven in de richting van HR. Belonen gaat tegenwoordig om méér dan alleen loon uitkeren. “Niet alleen bij grote organisaties, ook bij onze klanten in de zorg zien we dat individuele keuzebudgetten en flexibele arbeidsvoorwaarden in de CAO geregeld zijn. Extra vrije dagen uitkeren? Vakantiegeld besteden aan een fiets of training? Verlonen wordt een breder begrip.”

– Digitalisering

Waar een paar jaar geleden de loonstrook nog via mail of zelfs op papier kwam, loopt dit nu via portals en apps. “Zelf zijn we in 2018 gestopt met het mailen van loonstroken. Een online omgeving is simpelweg veiliger, sneller en goedkoper.”

– Ontwikkeling van medewerkers

Medewerkers hebben steeds meer behoefte aan groei en persoonlijke ontwikkeling. “Om mensen aan je te binden moet je als werkgever zaken als coaching, training en doorgroei bieden. Een goede softwareoplossing helpt met het bijhouden van de gespreks- en ontwikkelcyclus.”

Nmbrs Plus features

Nmbrs Pay bracht al een hoop gemak en tijdbesparing, bijvoorbeeld doordat lonen met één druk op de knop in het bankprogramma gezet kunnen worden. “De allernieuwste functionaliteiten in Nmbrs – Nmbrs Perform en Nmbrs Hire – maken het ondernemers makkelijker om met bovenstaande ontwikkelingen mee te gaan”, vertelt hij. “Voordat we met Nmbrs Perform en Nmbrs Hire gingen werken, hadden we een cursusdag. Waar zit de toegevoegde waarde voor onze klanten? Hoe richten we het systeem optimaal in voor iedere klant? We zagen dat met Nmbrs Hire iedere aangenomen medewerker vanzelf in Nmbrs terechtkomt. Dat scheelt dubbele invoer. En in Nmbrs Perform leg je onder andere wensen en ambities van medewerkers vast en stel je persoonlijke ontwikkelplannen op. Eigenlijk verkopen we onze klanten gemak en tijd. Daar is hij erg mee geholpen. Zo kan de eigenaar van een schildersbedrijf zelf mee op de steiger blijven schilderen en heeft de directeur van een horecazaak meer ruimte voor zaken als inkoop en marketing.”

‘’Ik merk dat (potentiële) klanten en ik steeds enthousiaster worden over wat Nmbrs te bieden heeft. Ik ben echt Nmbrs fan aan het worden”

Alles onder één dak

Wat Vooijs ook een groot voordeel van Nmbrs vindt voor zijn bestaande klanten, is dat ze geen acquisitie hoeven doen voor een aanvullend pakket gericht op werving of ontwikkeling. “Doordat ze gemakkelijk een feature als Hire of Perform toevoegen, hoeven ze niet extern te gaan shoppen. Ze hoeven geen software aan elkaar te knopen of medewerkers opnieuw in te voeren, wat de kans op fouten verkleint. Met Nmbrs spreek je van Plug & Play. Dat scheelt gedoe, tijd en geld.”

Ook nieuwe klanten adviseert hij vaak Nmbrs. “Soms krijgt een bedrijf behoefte aan vastlegging van ontwikkeling, maar kan het huidige pakket hier niet in meegroeien. Dan adviseren we een overstap naar Nmbrs en bieden we bijpassende additionele services van Nmbrs aan. Ik kijk altijd naar het type klant en kijk welk softwarepakket of app het best past bij de wensen en eisen. Sommige salarissoftware ondersteunt bijvoorbeeld de Bouw CAO niet. In dat geval adviseer ik onze eigen software of Nmbrs. Gaat het over een transportbedrijf? Dan is Nmbrs het best passend.”

Tijd voor ondernemen

Het is duidelijk: zijn ervaring is dat Nmbrs software bedrijven optimaal ondersteunt en het leven van leidinggevenden en directeuren gemakkelijker maakt. “Ons motto is niet voor niets ‘CBBS maakt tijd voor ondernemen’. Als salarisadministrateurs en financials krijgen we een meer adviserende rol. Het meeste administratieve werk gaat automatisch dankzij de software. Dit is voor ons een kans om het gesprek meer over wet- en regelgeving, beleid en ontwikkeling te laten gaan. En bijpassende software-uitbreidingen te verkopen. Zo brengen de Nmbrs features niet alleen onze klanten veel voordeel maar ook ons meer omzet.”

Al met al ziet hij de laatste tijd een toename van het aantal klanten dat met Nmbrs werkt. “We dragen de samenwerking ook actief uit op onze website. Nieuwe klanten komen soms speciaal naar ons toe omdat we Nmbrs aanbieden. En dan heb je nog de groep HR-professionals die bij hun oude werkgever met Nmbrs gewerkt heeft. Regelmatig komt iemand vanuit zijn of haar nieuwe rol bij ons omdat hij of zij ook bij de nieuwe werkgever Nmbrs wil implementeren. Dat zegt genoeg toch?”