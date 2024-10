BDO start proefproces over villabelasting

De Belastingdienst staat voor een juridisch proces over de zogenoemde villabelasting, waarbij huiseigenaren met een WOZ-waarde boven de €1,3 miljoen meer belasting betalen dan andere woningeigenaren. BDO is een proefproces gestart in de hoop op een uitspraak die vergelijkbaar is met de juridische strijd rondom de box 3-heffing.

Dat meldt het AD. De kwestie draait om het eigenwoningforfait, dat voor huiseigenaren met een WOZ-waarde boven €1,31 miljoen significant hoger is dan bij anderen. Volgens Niek de Haan, partner en belastingexpert bij BDO, is dit in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, specifiek het recht op eigendom. De Haan stelt dat de belastingregels voor deze categorie huizen onrechtvaardig zijn en een onevenredig zware last vormen voor de eigenaren.

Hoewel BDO de eerste is die naar de rechter stapt, neemt ook Vereniging Eigen Huis (VEH) stelling tegen de villataks. Volgens VEH raakt de belasting niet alleen villa’s, maar ook rijtjeshuizen in bijvoorbeeld Amsterdam, die ooit bedoeld waren voor ambtenaren en onderwijzers maar door de gestegen huizenprijzen nu onder de villataks vallen. Dit zou de belasting onrechtvaardig maken, vooral voor mensen met een lager inkomen.

Het proefproces dat BDO is gestart kan een langdurig juridisch traject worden, vergelijkbaar met de spaartakszaak. Daarmee werd in 2018 begonnen, maar pas in 2021 deed de Hoge Raad definitief uitspraak. BDO’er De Haan wijst erop dat het cruciaal is om op tijd bezwaar te maken als men in aanmerking wil komen voor een eventuele belastingteruggave. Dit moet binnen zes weken na ontvangst van de belastingaanslag.

De Belastingdienst heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het proefproces, maar laat aan het AD weten geen commentaar te kunnen geven op individuele gevallen.