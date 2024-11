Aftreden Idsinga leidt tot uitstel debat over BOR en btw

De Tweede Kamer heeft een deel van het debat over het Belastingplan 2025 uitgesteld. Onderwerpen als de aanpassing van de BOR en de btw-verhogingen komen nu pas later aan de orde.

Voor maandag stond een zogeheten wetgevingsoverleg met de vaste commissie Financiën op de rol over de nieuwe belastingplannen, maar het aftreden van staatssecretaris Idsinga vrijdag heeft roet in het eten gegooid. Het overleg telt drie blokken, waarbij de staatssecretaris namens het kabinet het derde blok voor zijn rekening zou nemen. Omdat er nog geen vervanger is en minister Heinen elders verplichtingen heeft, stelde die voor om het laatste blok uit te stellen. Dan kunnen openstaande vragen alsnog schriftelijk beantwoord worden. Mogelijk vindt de behandeling nu volgende week plaats tijdens het plenaire debat. Het uitstel betreft de wetsvoorstellen Belastingplan 2025, Overige fiscale maatregelen 2025, Belastingplan BES-eilanden 2025, Fiscale verzamelwet 2025, Wet aanpassing Wet minimumbelasting 2024 en Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025.

Aanpassing BOR later besproken

De Kamer is akkoord gegaan met uitstel. Concreet betekent het dat over het omstreden plan het verlaagde btw-tarief op sommige sport- en culturele activiteiten af te schaffen pas later wordt gesproken. Prominente tegenstanders waren al naar Den Haag gekomen om te protesteren, maar keerden weer huiswaarts. Ook de aanpassing voor de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) in Box 2 wordt pas later besproken. Het wetsvoorstel beperkt de toegang tot de BOR en DSR tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. Ten tweede wordt onbedoeld gebruik van de BOR via rollatorinvesteringen en dubbel-BOR tegengegaan en als laatste wordt de bezits- en voortzettingseis in de BOR versoepeld. De Raad van State heeft er al positief over geadviseerd, maar orde van belastingadviseurs NOB heeft kritiek en twijfelt aan de juridische houdbaarheid.

De oppositie is ontevreden over het uitstel en vreest dat de tijdsdruk nu te groot wordt om goed geïnformeerd te kunnen stemmen bij de plenaire behandeling. “Ik pas er echt voor om hier tijd voor in te leveren omdat het kabinet er een puinhoop van maakt”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.