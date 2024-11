Qconcepts opent kantoor in Eindhoven

Qconcepts heeft sinds deze week ook een vestiging in Eindhoven. Het aantal kantoren in Nederland komt daarmee op zeven. Qconcepts zit ook in Málaga.

Het ambitieuze accountantskantoor strijkt graag naar in de regio Eindhoven. Het vooruitstrevende karakter sluit aan bij haar eigen visie, aldus Qconcepts in een persbericht. Het nieuwe kantoor wil graag samenwerken met lokale bedrijven en netwerken versterken. “We creëren een betrokken Eindhoven-team dat niet alleen de lokale cultuur goed kent, maar ook werkt volgens ons senior professional model,” aldus Maarten Verbakel, Extern Accountant bij Qconcepts. Verbakel leidt de opbouw van deze nieuwe vestiging en zorgt ervoor dat het team naadloos aansluit bij zowel de lokale cultuur als de ambities van het kantoor..

Dichter bij de klant

Het nieuwe kantoor stelt Qconcepts in staat haar bestaande klantenbestand in Eindhoven en omgeving verder uit te breiden. “Hoewel we vaak al bij onze klanten op locatie werken, is een fysiek kantoor in de regio een logisch vervolg op de groei die we hier al realiseren. Het onderstreept onze aanwezigheid en betrokkenheid in deze belangrijke regio,” licht Verbakel toe. “We zijn hierdoor niet alleen beter in staat om onze klanten lokaal te bedienen en onze kennis van de regio optimaal in te zetten, maar ook om onze internationale ambities verder vorm te geven. Eindhoven is een stad met een sterke internationale focus, wat ons helpt bij het versterken van samenwerkingen en het uitbreiden van onze impact buiten Nederland.”

Lokale cultuur en waarden

De bedrijfscultuur van Qconcepts blijft stevig gewaarborgd in het nieuwe kantoor dankzij een team van ervaren Q’ers uit de regio. “We starten hier niet met een volledig nieuw team, maar bouwen voort op een basis van medewerkers die onze waarden al volledig belichamen,” aldus Verbakel. Hierdoor ervaren klanten dezelfde kwaliteit en betrokkenheid die ze van Qconcepts gewend zijn. “Het creëren van een werkplek dicht bij huis voor onze collega’s zorgt ervoor dat we onze cultuur en kwaliteit ook in deze regio kunnen blijven waarborgen.”

Recruitment

Naast het beter bedienen van klanten, biedt de nieuwe locatie ook mogelijkheden voor groei op het gebied van talentwerving. “Eindhoven biedt ons een unieke kans om een breder regionaal team aan te trekken dat de lokale cultuur goed begrijpt. We brengen de Q-manier van werken – werken zoals je wilt – naar Eindhoven, en maken het daarmee aantrekkelijker voor nieuw talent om zich bij ons aan te sluiten in deze snelgroeiende regio,” legt Maarten uit. Hij besluit: “Met dit nieuwe kantoor kunnen we niet alleen ons klantenbestand uitbreiden, maar ook onze positie versterken in de meest innovatieve regio van Nederland.”

Qconcepts

QConcepts is een audit-focussed kantoor, met 160 professionals, dat zich richt op het MKB, woningcorporaties en de zorgsector. Er zijn vestigingen in Amsterdam, Enschede, Den Bosch, Sittard, Cappele a/d IJssel, Rotterdam, Eindhoven en Malaga. In de AV Top 50 van vorig jaar stond het kantoor op plek 33.