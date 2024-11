“Opvallend is dat veel klagers niet hebben geklaagd bij hun accountant”

In deze aflevering van de podcast AV on Air vertellen Sandra Schreuder, voorzitter van de Accountantskamer, en Dirk van der Bij, voorzitter van de NBA-Klachtencommissie, uit hoe klachten worden beoordeeld en doorverwezen naar de juiste instantie. Ook bespreken ze opvallende trends in het klacht- en tuchtrecht en delen zij tips voor mkb-accountants om klachten te voorkomen.

“De Klachtencommissie focust zich vooral op het gedrag van de accountant: hoe heeft de accountant zich gedragen ten opzichte van de klager,” vertelt Dirk van der Bij in de podcast. “De klachten die gaan over de kwaliteit van de werkzaamheden van de accountant gaan vaak naar de Accountantskamer.” De Klachtencommissie kan geen maatregelen opleggen. “Straffen uitdelen mogen wij niet, maar het is vooral de bedoeling dat wij partijen weer bij elkaar brengen.”

De Klachtencommissie moet de klacht behandelen zoals hij wordt ingediend. In tegenstelling tot de Accountantskamer mag de Klachtencommissie de klacht niet uitbreiden. Dat levert volgens Van der Bij soms tenenkrommende situaties op. ”Je ziet dan in het gedrag van de accountant dat er veel meer aan de hand is dan waar de klager zich van bewust is, maar je mag er niets mee doen. Het kan dus gebeuren dat hoewel de accountant zaken heeft gedaan die niet door de beugel kunnen, de klacht toch ongegrond is.”

Accountantskamer

De Accountantskamer beoordeelt klachten vanuit het algemeen belang van een goede beroepsuitoefening. “Iedereen kan klagen, je hoeft geen belang te hebben en je kunt dat in persoon doen of laten doen door een advocaat die de klacht voor je indient,” vertelt Sandra Schreuder. Anders dan bij de Klachtencommissie worden de uitspraken van de Accountantskamer wel gepubliceerd. Schreuder benadrukt dat het publieke karakter van de Accountantskamer belangrijk is voor de ontwikkeling van het vak. “Onze uitspraken bieden niet alleen een juridisch kader, maar ze geven richting aan hoe accountants hun werk moeten doen. Dit maakt het beroep sterker.”

Gesprek kan hoorzitting voorkomen

Het valt Sandra Schreuder op dat heel veel klagers helemaal niet hebben geklaagd bij hun accountant, terwijl deze verplicht is om een klachtenregeling te hebben. “Het is jammer dat ze niet de moeite van een gesprek hebben genomen om te kijken wat er onder de klacht zit. Je bespaart jezelf de gang naar Zwolle door dat even zorgvuldig samen met je klachtenfunctionaris op te pakken. Want als je bij ons bent, dan kom je in een juridische procedure terecht en dat kost geld. Je moet een advocaat inschakelen en een verweer voeren. Dat kost je veel meer tijd dan wanneer je even de moeite neemt om met elkaar om tafel te gaan zitten.”

Niet bang zijn

Van der Bij voegt toe: “Accountants moeten ook niet zo bang zijn om een klacht tot een hoorzitting te laten komen. Niet bij de Klachtencommissie en ook niet bij de Accountantskamer. Je moet natuurlijk wel goed nadenken of je vindt dat je echt iets fout hebt gedaan. Dan moet je je ook verantwoorden. Je moet je toetsbaar opstellen. Dat is ook belangrijk voor het vak, maar ook voor jezelf. Maar we hebben best veel zaken gehad waarbij uiteindelijk de klacht ongegrond is verklaard. En dan komt de accountant er eigenlijk heel goed uit. Dus je moet ook niet te bang zijn om naar de Accountantskamer of Klachtencommissie te gaan en je te verdedigen. Dat wil ik nog wel meegeven.”