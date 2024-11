Dertien vragen voor werkgevers bij het kiezen van de juiste verzuimverzekering

Maar welke verzekering past het beste bij de specifieke situatie van een bedrijf? Met deze vragen kunnen werkgevers verzuimverzekeringen vergelijken en de beste keuze maken zonder onverwachte kosten.

1. Hoeveel eigen risico is verstandig?

Het eigen risico bepaalt hoeveel loonkosten de werkgever zelf draagt voordat de verzekering uitkeert. Een kortere periode betekent vaak een hogere premie, maar de dekking komt sneller in werking. Help de werkgever na te denken over wat financieel haalbaar is.

2. Welke dekking past bij het bedrijf?

Wanneer het bedrijf een cao heeft, ligt de dekking vaak vast. Bij een bedrijf zonder cao kan bijvoorbeeld een 70/70-dekking voldoende zijn. Bespreek de financiële impact van de gekozen dekking en de gevolgen hiervan bij verzuim.

3. Zijn er extra kosten bij termijnbetalingen?

Sommige verzekeraars rekenen extra kosten bij betaling per kwartaal of maand. Door jaarlijks te betalen, kan de werkgever mogelijk besparen. Vraag de verzekeraar naar eventuele bijkomende kosten bij termijnbetalingen.

4. Hoe is het verzekerd jaarloon en aantal medewerkers vastgesteld?

Een verzuimverzekering dekt vaak het bruto jaarloon van alle medewerkers op de loonlijst, inclusief vakantiegeld. Zorg dat het verzekerde bedrag en het aantal medewerkers correct zijn. Dit voorkomt verrassingen bij het claimen van verzuimkosten.

5. Hoe is de premie opgebouwd?

Een lage premie lijkt voordelig, maar kan hoger uitvallen door extra kosten voor bijvoorbeeld arbodienstverlening of werkgeverslasten. Vraag naar de exacte premieopbouw en welke kosten daarbij inbegrepen zijn.

6. Voor welke looptijd kiest de werkgever?

Verzuimverzekeringen zijn vaak af te sluiten voor meerdere jaren, soms met een vaste premie en korting bij langere looptijd. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die zekerheid zoeken in hun verzuimkosten.

7. Wat valt precies onder de dekking?

Niet alle verzuimverzekeringen bieden dezelfde dekking. Soms beperken goedkopere verzekeringen de dekking. Bespreek met de werkgever welke dekking nodig is en welke risico’s hij bereid is te dragen.

8. Biedt de verzekeraar extra ondersteuning?

Extra ondersteuning zoals advies over verzuimpreventie of toegang tot specialisten kan een meerwaarde zijn. Voor bedrijven met specifieke verzuimbehoeften is dit een belangrijk punt om mee te nemen in de keuze.

9. Hoe verloopt de verzuimregistratie?

Elke verzuimverzekering kent een ander meldingsproces. Zorg dat de werkgever weet hoe dit proces verloopt om de administratie efficiënt te houden en vertraging te voorkomen bij het aanmelden van zieke medewerkers.

10. Hoe goed is de verzekeraar bereikbaar?

Goede bereikbaarheid en snelle service kunnen veel tijd en frustratie besparen. Vraag naar de mogelijkheden voor contact, zoals telefonische bereikbaarheid of digitale opties, zodat de werkgever vlot geholpen wordt.

11. Zijn er opties voor extra dekking voor medewerkers?

Sommige verzuimverzekeringen bieden aanvullingen voor medewerkers, zoals inkomensbescherming bij langdurige ziekte. Deze opties kunnen medewerkers zekerheid bieden bij ziekte en zijn daarom het overwegen waard.

12. Hoe betrouwbaar is de verzekeraar?

Een betrouwbare verzekeraar biedt zekerheid. Bespreek met je klant de reputatie van de verzekeraar, klanttevredenheid en of de verzekering direct of via een tussenpersoon wordt afgesloten.

13. Is een MKB verzuim-ontzorgverzekering een goede keuze?

Voor veel werkgevers kan een MKB verzuim-ontzorgverzekering interessant zijn. Deze combineert een verzuimverzekering met arbodienstverlening en biedt voordelen zoals Poortwachtergarantie en bescherming tegen premieverhogingen bij hoog verzuim.

Breng jouw klant op de hoogte van deze opties

Met een grondige vergelijking van de verschillende opties kan de werkgever een verzuimverzekering kiezen die het beste aansluit bij de behoeften van het bedrijf. Zo kan een werkgever de financiële risico’s van verzuim beheersen en is die voorbereid op de toekomst.

Samen verzuim voorkomen en verminderen

Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

