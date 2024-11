Klein Voorburgs accountantskantoor failliet verklaard

Mr A.S. Snel van BUREN legal is aangesteld als curator in het faillissement van Abc. Het kantoor werd in 2017 opgericht en was gevestigd aan de Populierendreef in het Zuid-Hollandse Voorburg. Bij de Kamer van Koophandel staat Tenwier Ghauharali als enig aandeelhouder geregistreerd. Hij was belastingadviseur en overleed op 16 maart van dit jaar op 63-jarige leeftijd. Het lijkt aannemelijk dat het faillissement daar mee samenhangt.

Volgens het uittreksel van de KvK waren er 2 personen werkzaam bij het kantoor. Abc is enig aandeelhouder van Pro Connect Personeelsdiensten B.V., waarover net als Abc zelf online vrij weinig informatie is te vinden. De laatste (micro)jaarrekening die door Abc werd gedeponeerd gaat over 2018 en is in 2021 gedeponeerd.

Er is dus geen relatie met ABC Accountants & Adviseurs. Dat accountantskantoor heeft vestigingen in Barendrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Zevenhuizen en Haarlem, en trad begin 2022 toe tot de ETL-groep. Om verwarring te voorkomen meldt ABC dat inmiddels ook op de eigen website: