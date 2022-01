ETL breidt weer uit, nu in de Randstad

ETL Nederland heeft ABC Accountants & Adviseurs met vestigingen in Barendrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam toegevoegd aan de groep.

De historie van ABC Accountants & Adviseurs gaat terug tot 1953. Het kantoor heeft ruim 80 medewerkers en richt zich op het MKB met diensten als accountancy, audit, fiscaliteit, payroll & HR advies, personeelsmanagement en juridisch advies. Het management van het kantoor verandert niet.

Groei

ETL groeit hard. Dit is al het vierde accountantskantoor waarvan in januari bekend is geworden dat het verdergaat onder de vleugels van ETL. In het persbericht schrijft het netwerk: ‘De ETL Groep gaat de komende jaren door met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuiteitswaarborg naar de toekomst. Ze kunnen rekenen op ondernemerschap en profiteren daarnaast van de voordelen van gedeelde services en samenwerking binnen een groter, internationaal gezelschap.’

Over ETL

ETL is een organisatie van regionale accountants- en advieskantoren voor het MKB. Diverse MKB-kantoren bieden verspreid over het land diensten aan op het gebied van accountancy, audit, fiscaliteit, juridisch advies en overige financiële dienstverlening. ETL Nederland maakt onderdeel uit van ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in meer dan 50 landen.