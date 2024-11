Bpm-fraude van mogelijk 230.000 euro

De man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.

Controle

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een controle door de Belastingdienst. De verdachte is actief in de autobranche en diende voor zijn ondernemingen aangiften bpm in. Bij de aangiften voegde de verdachte zogenaamde koerslijsten toe. Een koerslijst wordt gebruikt om de dagwaarde van een auto te bepalen. Door middel van de koerslijsten wordt het te bepalen bpm-bedrag zoals vermeld in de aangiften berekend.

230.000 euro

De verdenking is dat de verdachte de aangiften indiende op basis van onjuiste informatie. Hierdoor leek het alsof de auto’s een lagere waarde hadden. Ook werden de koerslijsten vermoedelijk door de verdachte aangepast. Op basis van de onjuiste informatie en aangepaste koerslijsten droeg de verdachte vermoedelijk te weinig bpm af aan de Belastingdienst. Het nadeel voor de Staat wordt geschat op ten minste 230.000 euro. Nader onderzoek moet het exacte nadeel uitwijzen.