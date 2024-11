Gedeputeerde en PwC zijn het niet eens over toezegging aan noodlijdend vliegveld

Maastricht Aachen Airport (MAA) zit flink in de financiële problemen. De Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn heeft bovendien een andere lezing over financiële toezeggingen aan het vliegveld dan controlerend accountant PwC, meldt regionale omroep L1.

Het ging al langer niet best met het Maastrichtse vliegveld, maar nu blijken zowel de luchtvracht als het passagiersvervoer opnieuw flink achter te blijven bij eerder gemaakte ramingen. De Limburgse provinciale politiek buigt zich momenteel over de vraag wat daar aan gedaan moet worden.

PwC

Volgens L1 is daarbij ook discussie over een toezegging die de provincie aan het noodlijdende vliegveld gedaan zou hebben. Controlerend accountant PwC en de verantwoordelijke gedeputeerde hebben daarover verschillende lezingen.

Toezegging

In de door PwC goedgekeurde jaarrekening van het vliegveld (officieel Holding Businesspark Luchthaven Maastricht) wordt namelijk gesproken over “de toezegging van de provincie Limburg om tijdelijk liquiditeiten te verstrekken” onder bepaalde voorwaarden. Volgens de jaarrekening zou het gaan om “een tijdelijke financieringsvorm” waar gebruik van kan worden gemaakt als de dagelijkse bedrijfsvoering in gevaar komt. De woordvoerder van het vliegveld heeft laten weten dat dat tot nu toe nog niet het geval is geweest.

Maar gedeputeerde Satijn ontkent in een nieuwe brief aan Provinciale Staten dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt, waarmee hij PwC tegenspreekt. Dat terwijl de accountant de “afspraak” met de provincie zelfs expliciet noemt in zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening van het vliegveld.

Bron: L1