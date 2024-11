AV-Top 50 | AV-Top 50: vertrouwde namen verdwijnen

De lijst van 2023, opgesteld op basis van omzetcijfers, wordt voor het eerst gedomineerd door PE-partijen. Dit is niet alleen te zien in de toenemende overnames door PE-bedrijven, maar ook door de ingezette schaalvergroting van zelfstandige kantoren, die ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt in staat zijn personeel aan te trekken. Een inkijk in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AV-Top 50.

PE-partijen

De private equity-(achtige)partijen Avedon, Waterland, Baltisse, ETL, IK en Capital A zijn bezig de markt ingrijpend te herstructureren. Waar zelfstandige kantoren vaak behoedzaam en gefaseerd te werk gaan, kiezen PE-partijen voor een veel snellere aanpak. Hun buy-and-build-strategieën leiden tot aanzienlijke schaalvergroting, waarbij ze in relatief korte tijd dominantie op de markt proberen te verkrijgen. De tactieken verschillen onderling, maar de overkoepelende ambitie is duidelijk: grote spelers creëren die hoog in de AV-Top 50 belanden. Op de pagina’s 80 t/m 83 gaan we dieper in op de verschillende PE-partijen en hun strategieën.

Nieuwe namen

De opkomst van PE in de AV-Top 50 heeft geleid tot een herschikking van de lijst. Terwijl partijen als Avedon, Waterland en PIA vertrouwde namen doen verdwijnen, komt er aan de onderkant ruimte vrij voor nieuwkomers. Door de fusie van Moore MTH met KroeseWevers (onder de naam Moore MKW) is er een extra vacante plek ontstaan. Kantoren als Wesselman, Londen & Van Holland, HLB Blömer en Koeleman zijn hierdoor in de lijst terechtgekomen. Londen & Van Holland stond al eens eerder in de AV-Top 50 en HLB Blömer wist te groeien, onder andere door de overname van VERDER.

Schaalvergroting

Niet alleen private equity-partijen zetten in op schaalvergroting, ook zelfstandige kantoren zijn actief in de overnamemarkt. De helft van de kantoren in de AV-Top 50 deed in 2023 een overname of aansluiting. Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) bijvoorbeeld. Bij dit kantoor sloot Philipsen uit Wijchen in 2020 aan, en in 2023 werd de stap tot volledige integratie gezet. Diana Aalderink van SKN geeft aan: “Philipsen was voor ons een mooie kans. Doordat het kantoor in Wijchen zit, versterken we onze marktpositie in Midden-Oost-Nederland en zitten we dichter bij bijvoorbeeld de Universiteit in Nijmegen, waardoor de toegang tot de arbeidsmarkt verbetert. De groei van de totale omvang van SKN maakt ons minder kwetsbaar en heeft ook als voordeel dat we beter in staat zijn nieuwe specia­listische diensten aan te bieden.”

Omvang AV-Top 50 neemt toe

De totale omzet van de AV-Top 50 steeg in 2023 met 12%, van € 6,178 miljard in 2022 naar € 6,921 miljard een jaar later. De stijging onder de kantoren van nummer 5 tot en met 50 is zelfs 17%.

Het aantal personeelsleden binnen de AV-Top 50 nam toe met 9%. Opmerkelijk is dat 80% van de kantoren in staat is gebleken autonoom hun personeelsbestand uit te breiden, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Uit een rondgang blijkt dat dit onder meer te danken is aan:

Het inzetten van mensen vanuit het buitenland, vooral Zuid-Afrika en de Balkan. Zuid-Afrika is hierbij een opkomende regio. Er is geen/weinig tijdsverschil en de Nederlandse taal is voor de meeste Zuid-Afrikanen niet moeilijk te begrijpen. Enkele spelers bieden kantoren de mogelijkheid mensen op detacheringsbasis te laten werken, waarbij ze na enige tijd bij het kantoor in dienst kunnen treden. Er wordt vooral op afstand gewerkt, maar enkele kantoren deelden ons mee dat ze werknemers ook naar Nederland haalden.

De groeiende zichtbaarheid van de kantoren binnen de AV-Top 50 maakt hen aantrekkelijker voor potentiële werknemers.

De meeste partijen geven aan dat ze minder krapte ervaren in de arbeidsmarkt voor starters, administratief medewerkers en beginnend assistenten.

Veel kantoren nemen stagiaires of afstudeerders in dienst en proberen hen na hun stage­periode vast te houden.

De uitbreiding van full servicedienstverlening, zoals HR-advies en ESG/CSRD-diensten, creëert nieuwe werkgelegenheid.

Uitzondering

Een opvallende uitzondering op de groei is de combinatie van Flynth, Accon avm en Astrium. Deze partijen zagen in 2023 een daling van het aantal medewerkers met 7%. Hoewel de omzet van Flynth licht steeg, bleef deze achter bij de verwachtingen. Dit komt doordat de overname van Accon avm en Astrium pas vanaf mei 2022 in de cijfers is meegenomen, wat anders een omzetdaling zou hebben opgeleverd.

Boekjaar 2024

Volgend jaar verdwijnen meer vertrouwde namen, zoals Schuiteman en Verstegen, die weliswaar

onder eigen naam naar buiten blijven treden, maar formeel zijn opgegaan in Unia. Ook zal de naam Ruitenburg verdwijnen als gevolg van de overname door Moore DRV. Aaff (de nieuwe naam van Alfa en ABAB) gaat wedijveren met Flynth, en zal in de volgende AV-Top 50 hoogstwaarschijnlijk direct onder Flynth eindigen op plek zeven.

De consolidatie in de accountancysector zet naar verwachting verder door, waarbij zowel PE-partijen als zelfstandige kantoren zich blijven richten op schaalvergroting en het aantrekken van nieuw personeel. Wat betreft de werving van personeel vanuit het buitenland merken we dat kantoren zich vaak nog in een soort pilotfase bevinden en dat nog niet alle kantoren dit doen. We verwachten dat ook de kleinere AV-Top 50-kantoren deze trend volgen, met name ook omdat zij wat minder naamsbekendheid genieten dan de grotere merken.

De AV-Top 50 is samengesteld door Thijs de Nijs en Arjen Schutte van Full Finance, in samenwerking

met Accountancy Vanmorgen.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/