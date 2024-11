AV-Top 50 | “Er zijn hier zoveel mogelijkheden om je te ontplooien”

Groot genoeg voor een professionele loopbaan met duurzame inzetbaarheid, en compact genoeg om flexibel en persoonlijk te zijn naar klanten en collega’s. Verstegen biedt het beste van twee werelden. “Het is hier niet up or out.”

Het is maandagochtend en meteen snel schakelen. Lisanne Broekman is net gestart als opdrachtleider én net begonnen aan een opdracht bij een nieuwe klant. Dan blijkt dat een van haar team­leden ziek is. Gelukkig kan ze direct overleggen met een van de andere teams. “Binnen een halfuur was het geregeld en kwam een collega uit een ander team ons ondersteunen. Dat kan zo snel worden opgelost, omdat we binnen de teams weten waar behoefte is, op welk niveau, en met welke prioriteit. We werken met vaste teams, maar als het nodig is staat iedereen klaar voor elkaar en zijn we flexibel.”

Volgende stap

Het tekent de cultuur bij Verstegen. Het kantoor heeft haar wortels in Dordrecht, maar telt inmiddels ook acht (werk)locaties verspreid over het land. Partner Danny Hoogendoorn werkt er sinds 2022. “Na zestien jaar bij een Big4-accountantskantoor reflecteerde ik op waar ik met mijn loopbaan naartoe wilde. Ik wilde graag in de accountancy blijven, en actief blijven in de sector die me aan het hart gaat – de gezondheidszorg. Maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging waarbij ik meer autonomie kon ervaren. Dat

vond ik bij Verstegen, waar ik ook ruimte kreeg om een volgende stap te maken. Ik ben gestart

als opdrachtleider en sinds deze zomer ben ik partner.”

Meer inbreng

Zijn collega Broekman werkt sinds drie jaar bij Verstegen. “Na mijn hbo-opleiding ben ik begonnen bij Deloitte in de audit van het mkb en de publieke sector. Daar verschoof mijn werk steeds meer naar het mkb. Na een uitstapje bij een ander bedrijf tipte een oud-collega me over Verstegen. Hier kon ik aan de slag voor klanten in de publieke sector, wat ik toch het leukste vind. Wat mij bovenal aansprak, was dat hier minder “lagen” zijn dan bij een groot kantoor. Je spreekt daardoor niet alleen met de senior boven je, maar werkt samen in een team van zo’n drie tot vijf personen. Hierdoor heb je meer inbreng in het werk en is de communicatie binnen het team veel effectiever.”

Slagvaardig

Die compacte organisatie herkent Hoogendoorn. “Dat maakt ons slagvaardig. We kunnen snel inspelen op knelpunten in controleprocessen, en op kansen in de markt. Dankzij de korte lijnen kunnen we snel reageren op verzoeken. Ook binnen de teams kunnen we vlot met elkaar afstemmen: past dit bij ons, en hebben we genoeg mensen om dit traject in te gaan? Omdat we met niet te grote teams werken, lukt het vaak om nieuwe collega’s aan te trekken. Toen ik twee jaar geleden startte, werkten er vijf mensen op onze locatie in Delft. Dat zijn er inmiddels vijftien. Groot genoeg voor voldoende slagkracht, en compact genoeg om persoonlijk en flexibel te zijn.”

Veelzijdige taken

Een van die onderscheidende punten is het veelzijdige karakter van het werk. Broekman: “Als opdrachtleider ben ik operationeel betrokken, en heb ik bijvoorbeeld wekelijks overleg met andere opdrachtleiders om een goede planning te maken. We kijken dan of er knelpunten zijn en of we die samen kunnen oplossen. Daarnaast ga ik met Danny mee naar besprekingen met bestuurders van onze opdrachtgevers en werk ik mee aan het uitvoeren van de controle. Je bent echt van A tot Z betrokken bij het controleproces.” Dat maakt het volgens Hoogendoorn voor mensen met meer ervaring ook aantrekkelijk om in te stromen. “Je ziet veel, hebt autonomie en gaat direct met de partners op stap.”

Breed klantenpakket

Ook in het soort klanten zit veel afwisseling. Hoogendoorn en Broekman werken vooral in de publieke sector. “Hierbij kun je denken aan de zorg, lokale overheidsinstanties, woning­corporaties en verenigingen en stichtingen”, schetst Hoogendoorn. “Daarnaast hebben we een tak die zich met name richt op het mkb.” Broekman vult aan: “Leuk is dat je hierdoor kunt aangeven waarnaar je voorkeur uitgaat. Aanvankelijk had ik bijvoorbeeld een vrij breed klantenpakket, maar ik leg me nu toe op de gezondheidszorg. In deze sector geldt veel specifieke wet- en regelgeving. Ik vind het interessant me daarin te verdiepen, zodat ik kan groeien als professional en meer kan inbrengen in een gesprek.”

In de boeken

Haar motivatie is zelfs zo toegenomen, dat Lisanne Broekman weer is gaan studeren. “Ik wilde me graag ontwikkelen in mijn rol als assistent, maar had niet de ambitie om door te groeien. Door het contact met collega’s uit verschillende functielagen, de begeleiding die Danny biedt, en het vertrouwen van Verstegen, wil ik nu toch mijn diploma tot RA halen.” Hoogendoorn: “Het is hier geen cultuur van up or out: er zijn hier zoveel mogelijkheden om je te ontplooien. Voor de een is dat om door te groeien, maar er zijn ook collega’s die willen leren in de breedte. We kijken individueel hoe we mensen stimuleren om plezier in het werk te blijven ervaren.” Broekman: “Je wordt hier echt gezien!”

Tekst: Naomi van Esschoten

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/