AV-Top 50 | Hoe dik is de vinger in de pap?

Om kapitaal aan te trekken werken de meeste PE-partijen met investeringsfondsen, waarin veel (kleinere) beleggers vermogen investeren. Het is vaak zo’n fonds of een dochteronderneming die formeel in een accountantskantoor stapt. De groeiambities zijn altijd groot, want er moet op termijn een mooi rendement worden behaald op de investering. Een buy-and-buildstrategie is dan ook kenmerkend voor veel PE-partijen. Maar hoe direct kun je sturen op het beleid bij accountantskantoren? Opvallend is in elk geval dat er relatief vaak bestuurders opstappen kort na de entree van een private investeerder.

Het lijkt een teken dat private equity graag de touwtjes strak wil aanhalen, al blijft de informele macht en invloed achter de schermen van zulke partijen meestal in nevelen gehuld.

Uitsluitende zeggenschap

De ACM kijkt bij grotere deals naar het mede­dingingsrecht, waarbij de concurrentie op de markten waarop de bedrijven actief zijn wordt beoordeeld. Soms meldt de toezichthouder bij deelnames van PE-partijen dat de overnemende partij “uitsluitende zeggenschap” wil verkrijgen over een accountantskantoor. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Waterland en Moore DRV en Ruitenburg, en Avedon bij PKF Wallast. Wat betekent dat? De ACM laat daarover weten: “Uitsluitende zeggenschap wordt verkregen indien één enkele onderneming alleen een beslissende invloed op een onderneming kan uitoefenen.” De precieze definitie daarvan is opgenomen in een mededeling van de Europese Commissie over bevoegdheidskwesties. De AFM beoordeelt of de zeggenschapsstructuur in overeenstemming is met de Wta.

AFM

Formeel is het zo dat voor accountantskantoren met een Wta-vergunning een stemrechtvereiste geldt (zoals neergelegd in artikel 16b Wta). Dat betekent dat de meerderheid van het stemrecht van de vergunninghoudende entiteit moet worden gehouden door accountants. “Dit kan een entiteit zijn binnen een groep die uit meerdere entiteiten bestaat en meerdere activiteiten ontplooit”, licht toezichthouder AFM des­gevraagd toe. “Afhankelijk van de structuur in kwestie kan er een verschil zitten in stemrechtverhoudingen op groepsniveau en de daaronder liggende vergunninghoudende entiteit, waar bijvoorbeeld een private equitypartij niet de meerderheid van het stemrecht kan houden.” Meer daarover is te vinden in art. 16, 16a en 16b van de Wta. Andere afspraken mogen er in elk geval niet toe leiden dat dit stemrechtvereiste wordt uitgehold, laat de AFM weten. “Bij toe­treding van PE hebben wij veel aandacht voor de stemrechtverhouding en rol van beleidsbepalers bij de accountantsorganisatie. […] Voor de AFM is het van belang dat de kwaliteit van de wettelijke controle voorop staat in de beslissingen die de beleidsbepalers nemen. De invulling van het stemrechtvereiste zou daaraan moeten bijdragen.”

Capital A is de voormalige investeringsmaatschappij van ABN Amro en deed dit jaar haar intrede in de Nederlandse accountancy. Verstegen en Schuiteman gaan samen met de Baarnse Meerwijk Allister Groep verder in de nieuwe coöperatie Unia. De drie accountantskantoren krijgen 51% van de aandelen in handen, Capital A 49%. Daarmee is de private equitypartij waarschijnlijk de enige investeerder tot nu toe die genoegen neemt met een minderheidsbelang. De fusiepartners verwachten zelf uit te komen op een omzet van ruim € 60 miljoen. De nieuwe organisatie heeft ongeveer 450 mensen in dienst. De drie partijen verenigen zich weliswaar in de coöperatie Unia, maar blijven wel opereren onder hun eigen naam. De bestuurssamenstelling en de dienstverlening van de afzonderlijke kantoren blijven ook gelijk. Die constructie moet ook de drempel voor verdere uitbreiding laag houden. Er lopen al diverse gesprekken, lieten de partijen deze zomer weten. Het partnermodel blijft overeind, het is niet duidelijk hoeveel de PE-partij investeert. Capital A investeert al in diverse partijen, waaronder ook veel IT-ondernemingen.

De mkb-praktijk van KPMG werd in 2015 afgestoten en ging zelfstandig verder onder de naam 216. Het accountantskantoor startte met zo’n 140 voormalige KPMG’ers, verdeeld over 11 vestigingen. 216 kwam onder de hoede van private equityinvesteerder Netsam Participaties van de Haagse IT-ondernemer Johan Mastenbroek. De gewenste groei kwam tot nu toe nog niet echt van de grond. Dat Netsam als investeerder in 216 zit, bleef jarenlang behoorlijk onder de radar. Totdat dit voorjaar uit interne stukken bleek dat de investeerder er nog altijd flink op hamert dat 216 verder doorgroeit, nadat het na jaren eindelijk weer zwarte cijfers schreef.

Deze zomer werd bekendgemaakt dat de Zweedse investeerder IK Partners een meerderheidsbelang heeft genomen in audit-onlykantoor Qconcepts, dat zelfstandig de afgelopen jaren al uitblonk in financiële groei. IK Partners richt zich op investeringen in diverse Europese landen. Sinds 1989 heeft het meer dan € 16.5 miljard aan kapitaal opgehaald en geïnvesteerd in meer dan 190 Europese bedrijven. In Scandinavië had het al belangen in accountantskantoren. IK heeft “een kleine economische meerderheid” in Qconcepts, die tussen de 50 en 60% ligt. De acht partners van het accountantskantoor hebben het leeuwendeel van de overige aandelen in handen, medewerkers krijgen een certificaat en de mogelijkheid aandelen bij te kopen. Maar veel overnames doen is niet het doel van Qconcepts: het geld van IK wordt allereerst ingezet voor HR, het aantrekken en behouden van mensen.