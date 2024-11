AV-Top 50 | Column – Laat je zien!

Het accountantsberoep staat voor vele uitdagingen. Ik noem er maar even een paar: een nieuw beroepsprofiel opstellen, effectief gebruikmaken van nieuwe technologieën, een robuuste frauderisicoanalyse uitvoeren en dan heb ik het nog niet eens over het complexe duurzaamheidsvraagstuk waarmee wij te maken hebben.

Wat hebben al deze hiervoor genoemde thema’s met elkaar gemeen? Dat is dat je als accountant veel kennis van de organisatie moet hebben en de klant moet kunnen doorgronden. Maar je kunt je klant alleen maar echt doorgronden door met hem in gesprek te gaan en de vaardigheid te ontwikkelen om vervolgens de opgedane klantkennis met de rest van je team te delen. Communiceren en samenwerken zijn hierbij cruciaal. En dit zijn nou net de punten waarmee generatie Z, en dus onze jonge accountants, onvoldoende ervaring heeft.

Deze generatie is opgegroeid in een wereld waar alles digitaal kan. Vervolgens kwam corona om de hoek kijken en drukte nog verder zijn stempel op digitalisering. Alles kan digitaal, maar voor deze generatie is het een way of life geworden. Zij zitten het liefst veilig achter hun schermpje om de klant e-mails te sturen en werken het liefst thuis. Als vervolgens de telefoon gaat, schrikken ze ervan – “kan dat ding ook echt bellen?”

Maar nee, zo gaan we deze uitdagingen niet de baas worden. Het vermogen een goed gesprek met de klant te voeren, in een gesprek de non-verbale signalen te herkennen, de klant in de ogen te kijken, blijven doorvragen tot de kern en de bedrijfscultuur voelen als je koffie haalt, is een vaardigheid die onze jonge generatie accountants moeten leren on the job en door trainingen. Hoe kunnen we dit doen? Wij moeten deze generatie de juiste handvaten geven, dus ik pleit voor een verplicht thema soft skills en gespreksvaardigheden in de opleiding.

Dus accountants spring in die trein, auto of op die fatbike en ga naar de klant toe. Laat van je horen en vooral laat je zien!

Maaike Westra RA is voorzitter van de NBA Young Profs en eigenaar van Podium Academy. Zij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/