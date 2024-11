AV-Top 50 | Van Ree: financieel uitblinkend met een degelijke koers

Wat in 1966 begon als eigen accountantskantoor aan huis, is uitgegroeid tot een bedrijf met zo’n 250 medewerkers en negen vestigingen verspreid over het land. Van Ree heeft een christelijke identiteit en draagt dat ook actief uit. Die 250 mensen werken vanuit vestigingen met maximaal veertig collega’s. Van Ree kiest voor kleinschalige vestigingen met vaste teams om de betrokkenheid te borgen. Dat leidde er al toe dat de afgelopen jaren diverse nieuwe vestigingen werden geopend. In Apeldoorn bijvoorbeeld, en vanwege de groei werd ook de vestiging in Alphen gesplitst in Leiden en Gouda.

Specialismen

Dankzij de schaalgrootte heeft Van Ree veel financiële specialismen in huis. Accountants, fiscalisten en HR-adviseurs zijn actief binnen Van Ree Accountants, Finance Consultants en HR Consultants. De focus ligt op het mkb, onderwijs, de non-profitsector en vrije beroepen. “Door een bewuste keuze in de klantenportefeuille kunnen de collega’s zich specialiseren en meer toegevoegde waarde leveren”, licht het kantoor zelf toe. “We zijn voor 50% actief in de non-profit­sector (waaronder onderwijs, kinder­opvang en maatschappelijke organisaties) en voor 50% in het bedrijfsleven (waaronder automotive, bouw, metaal, feed & food en zorgondernemingen).”

Sterke groei

Die marktbenadering droeg bij aan de solide financiële basis van Van Ree. De strategie van het kantoor heeft hen een stabiele klantenbasis opgeleverd en het vertrouwen van een grote diversiteit aan organisaties. In de afgelopen tien jaar is het kantoor door autonome groei verdubbeld qua omvang. Koster Accountants uit Bodegraven sloot zich enkele jaren geleden aan, maar verder groeide Van Ree vrijwel uitsluitend zelfstandig. De groei in medewerkers vertaalde zich ook naar een groei in omzet, van € 21,1 miljoen in 2022 naar € 25,4 miljoen het afgelopen jaar. Een volledig autonome omzettoename van ruim 20%, waarmee het kantoor stijgt van plek 34 naar plek 32 in de AV-Top 50. In assurance was de groei met 28% zelfs nog groter, van €12 miljoen in 2022 naar €15,3 miljoen in 2023. Daarmee neemt het plek 18 in de Assurance-Top 30 in.

Tekst: Misha Hofland

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/