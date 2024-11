Dit moet je weten om Wwft-compliant te zijn

Witwassen is een probleem van alle tijden, maar is de laatste jaren, mede door de komst van nieuwe technologieën en valuta zoals cryptocurrency, steeds complexer geworden.

De Europese Unie scherpt daarom regelmatig de regelgeving rondom witwassen aan, waardoor financiële dienstverleners aan steeds strengere eisen moeten voldoen om compliant te zijn.

Waar cliëntacceptatie ooit betekende dat een nieuwe cliënt alleen een identificatieplicht had, is de lijst met checks en balances voordat een cliënt geaccepteerd kan worden anno 2024 een stuk langer. Om compliant te zijn, moeten (nieuwe) cliënten nu ook grondig worden doorgelicht op potentiële risico’s en ingedeeld worden in zogenaamde risicocategorieën. De wet geeft dienstverleners echter de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze zo’n onderzoek uitvoeren – het gaat namelijk om het resultaat dat bereikt wordt, niet de methode.

De alsmaar uitdijende lijst met vereisten van de Wwft legt een aanzienlijk grotere druk op accountancykantoren dan vroeger. We zien dat veel kantoren hier stress van krijgen. Vaak zijn ze nog zoekende naar manieren om doorlopend, 100% compliant te opereren en missen ze nog duidelijke richtlijnen hoe ze dit het beste vorm kunnen geven. Daarom in deze blog een aantal handvatten.

Dit moet je echt weten over Wwft-compliance

Risicomanagement – het identificeren en vastleggen van verschillende risicofactoren – is de ruggengraat van Wwft-compliance. Daarom moet iedere nieuwe samenwerking beginnen met een basis cliëntenonderzoek. Dat houdt in dat je de identiteit van de cliënt vaststelt en verifieert. Zo’n onderzoek begint doorgaans met het doorlichten van de cliënt op zogenaamde cliëntgebonden risicofactoren:

Wat voor type cliënt heb je voor je?

Is het een particulier, een bedrijf of een stichting?

En misschien nog wel belangrijker: is er voldoende transparantie over de herkomst van vermogen?

Zonder heldere en volledige informatie is het lastig om een goede risico-inschatting te maken.

Daarnaast spelen product-, dienst- en transactiegebonden risicofactoren een rol. Zijn de bedrijfsactiviteiten van een cliënt duidelijk omschreven? Is het bedrijf transparant over de oorsprong en bestemming van financiële middelen? Als hier onduidelijkheid over bestaat, kan dat een indicatie zijn dat er andere zaken spelen en er dus een verhoogd risico is.

Als laatste zijn er nog geografische risicofactoren: is het vestigingsadres betrouwbaar? Bevindt de cliënt zich in een hoogrisicoland?

Als de cliënt verdacht wordt van risico’s, zoals witwassen of banden met hoogrisicolanden, zal een grondiger onderzoek volgen en moet de cliënt ook op andere vlakken worden doorgelicht. Dit betekent vaak dat de bedrijfsstructuur moet worden uitgepluisd, de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) gecontroleerd moeten worden of de herkomst van vermogen moet worden onderzocht.

Naast het initiële cliëntenonderzoek aan het begin van een nieuwe samenwerking wordt er als dienstverlener ook van je verwacht dat je doorlopend cliëntenonderzoek doet: dat je regelmatig gegevens van cliënten updatet of transacties controleert op ongebruikelijke patronen. Zo zorg je dat je op de zaken vooruitloopt, je cliënten ten alle tijden voldoen aan de Wwft en ze beschermd worden tegen reputatieschade en sancties.

Dit is slechts een greep uit de zaken die je moet weten omtrent de Wwft. Wil je helemaal op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en geen risico’s lopen op het gebied van compliance? Schrijf je dan in voor de webinar aanstaande dinsdag 3 december van 10:00 tot 10:30 uur, waarin Laurens de Sonnaville en Sander Tjoe Ny van Grub je door alle must-knows op het gebied van de Wwft.