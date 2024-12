Omzetgroei accountants krap 7% in derde kwartaal

Accountants- en administratiekantoren hebben in het derde kwartaal van dit jaar de omzet met 6,7% vergroot ten opzichte van dezelfde periode in 2023, zo meldt het CBS.

Daarmee is de omzetstijging klager dan in het tweede kwartaal, toen de inkomsten met 7,7% plusten. Het eerste kwartaal had 6,5% groei laten zien. De branche accountants- en administratiekantoren heeft over de eerste drie kwartalen tezamen net geen 7% groei geboekt; daarmee stevent de accountancy af op een wat lagere inkomstenstijging dan in 2023, toen de omzet met 7,3% omhoog ging.

Meer groei bij zakelijke dienstverlening als geheel

De omzet van de totale zakelijke dienstverlening liet in het derde kwartaal hetzelfde groeipercentage zien: 6,7%. In tegenstelling tot bij de accountants betekent dat voor de gehele sector een verbetering: de groei kende sinds het derde kwartaal van 2022 een dalende trend, maar is sinds twee kwartalen groter dan die in het voorgaande kwartaal. De IT-dienstverleners vielen net als de accountants uit de toon: daar was de omzet 5,7% hoger, terwijl in het tweede kwartaal de omzet nog met 8,0% steeg.

De meeste groei boekten de markt- en opinieonderzoekers: die gingen er met 12,6% op vooruit. Daarna volgt de beveiligingsbranche met een omzettoename van 11,5%. De uitzendbranche groeide met 2,6% duidelijk minder dan de rest, al is die toename wel groter dan een kwartaal eerder.