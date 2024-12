Aeternus: Qconcepts best presterende accountantskantoor

Qconcepts is het financieel best presterende accountantskantoor van Nederland, concludeert adviesbedrijf Aeternus Corporate Finance na vergelijking van de winstcijfers van de afgelopen drie jaar.

Aeternus heeft, met de AV-top 50 in de hand, 25 accountantskantoren gerangschikt op basis van de gemiddelde brutowinst in de jaren 2021 tot en met 2023. Die komt bij Qconcepts uit op € 14,9 miljoen, goed voor een 6e plaats als het gaat om de groei van de winst. Op dat gebied scoort Flynth het beste, gevolgd door Eshuis en Crowe Foederer.

Leidend in arbeidsproductiviteit

Qconcepts onderscheidt zich met name op de verhouding tussen de EBIT (inkomsten voor aftrek van rente en belasting) en de brutowinst. Die levert voor elk van de drie gemeten jaren de eerste plaats op. “Qconcepts presteert bijzonder goed op het gebied van operationele winstgevendheid en arbeidsproductiviteit, waarbij het vrijwel elk jaar de eerste plaats inneemt.” De EBIT per medewerker is over de jaren 2021 en 2023 het hoogst; de 2022-score is op dat punt bij EY het beste. EY bezet overall de tweede plaats, voor Van Oers. De andere drie big four-kantoren staan ook in de top 10: PwC is 4e, KPMG 6e en Deloitte 7e.

BDO komen we in de lijst van Aeternus tegen op de 16e plaats. De nummer 5 uit de AV-top 50 scoort met name laag op het punt van de groei van de brutowinst. Flynth, die daar juist de koppositie inneemt, bezet in totaal slechts de 21e positie.

Vorig jaar kwam Verstegen nog uit de bus als best presterende Nederlandse accountantskantoor, maar de nummer 25 uit de AV-top 50, gefuseerd met Schuiteman en Meerwijk Allister in Unia, ontbreekt deze keer. Niet van alle bedrijven zijn de jaarcijfers 2021-2023 openbaar. Aeternus heeft ook bedrijven met een internationale moederholding niet meegenomen in de analyse.

Brutowinst 11% gegroeid

De gemiddelde brutowinst van de 25 kantoren is de laatste drie jaar uitgekomen op € 185 miljoen. “In deze jaren is een sterke stijging te zien: in 2019 bedroeg de gemiddelde brutowinst € 170,5 miljoen en in 2023 € 200,2 miljoen.” Gemiddeld is de brutowinst met 11,4% gegroeid; middelgrote kantoren boeken de meeste winstgroei (13,5%), terwijl de big four de laagste groeifactor heeft: 7,2%. Deze kantoren hebben daarentegen wel de hoogste operationele winstgevendheid en arbeidsproductiviteit. De gemiddelde EBIT bleef bij de top 25 vrijwel gelijk op € 34,5 miljoen. Het gemiddelde aantal medewerkers is met 16% gestegen naar 1.423.

Aeternus zette ook 58 fusies en overnames op een rij over de periode begin 2023 tot nu. Daarvan waren er 26 waarbij private equity een rol speelde.