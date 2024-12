Groei stimuleren: hoe je een cultuur van leren en ontwikkeling creëert

Tegelijkertijd wordt de concurrentie om talent steeds heviger. Het is daarom cruciaal om bij te blijven – niet alleen als individueel accountant, maar ook als organisatie. De ontwikkeling van medewerkers is in de accountancybranche niet alleen een waardevolle toevoeging, maar een noodzaak om competitief en compliant te blijven.

Ook accountants zelf voelen steeds meer de behoefte om te groeien en hun vaardigheden aan te scherpen. Het vak gaat verder dan cijfers; het draait om strategisch advies, klantrelaties en het vinden van creatieve oplossingen. En daarnaast is werk meer dan een manier om geld te verdienen; het is een plek voor betekenis, verbinding, passie én de mogelijkheid om zowel hard- als soft skills te ontwikkelen. Als werkgever is het daarom essentieel om in te spelen op deze wensen en je team te ondersteunen in hun groeipad.

Maar hoe creëer je nu een werkomgeving waarin medewerkers zich ontwikkelen, waar groei centraal staat en waar iedereen zich ondersteund en betrokken voelt?

Waarom is leren zo belangrijk?

Bedrijven en werknemers die de waarde van leren en ontwikkeling erkennen, blijven niet alleen competitief in een snel veranderende markt, maar bouwen ook een cultuur van samenwerking en betrokkenheid. Leren gaat dus verder dan het optimaliseren van vaardigheden; het is een motor voor innovatie, creativiteit en flexibiliteit. Deze elementen dragen uiteindelijk bij aan een sterke werkcultuur en de groei van jouw bedrijf.

Maar het creëren van zo’n werkplek is niet alleen de verantwoordelijkheid van jou als werkgever. Medewerkers moeten ook bereid zijn om actief in hun eigen groei te investeren. Het heeft immers weinig zin om iemand te pushen om te leren. Dat is mogelijk tijdverspilling. Wat je wel kunt doen, is het belang van ontwikkeling duidelijk maken en een leeromgeving faciliteren die hen ondersteunt en motiveert.

Strategieën om leren te bevorderen in een accountancyorganisatie

1. Opzetten van gespecialiseerde trainingsprogramma’s

In de accountancy is het cruciaal om voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe standaarden zoals IFRS, ESG-rapportages en fiscale wijzigingen. Het aanbieden van gerichte, actuele trainingsprogramma’s is daarom een must. Denk hierbij aan cursussen die specifiek gericht zijn op veranderende regelgeving, nieuwe softwaretools zoals boekhoudautomatisering en soft skills zoals klantcommunicatie.

Daarnaast is het belangrijk dat deze programma’s niet beperkt blijven tot nieuwe medewerkers, maar doorlopend beschikbaar zijn voor het hele team. Regelmatige bijscholing zorgt ervoor dat iedereen scherp blijft.



2. Bevorderen van ‘self-directed’ leren

Self-directed leren betekent dat je werknemers de mogelijkheid geeft om zelf de regie te pakken over hun eigen leertraject. Het is een effectieve strategie gebleken, die flexibiliteit aan medewerkers biedt en meer betrokkenheid en motivatie oplevert. Accountants hebben vaak volle agenda’s. Self-directed leren biedt ze de mogelijkheid om op eigen tempo en op een voor hen geschikt moment nieuwe kennis op te doen. Denk aan toegang tot online platforms met modules over bijvoorbeeld data-analyse, compliance en IT-audit, zodat medewerkers zelf kunnen kiezen wat voor hen relevant is. Medewerkers worden ermee aangemoedigd om hun individuele ambities na te streven en hun eigen groeipotentieel te verkennen en te benutten. Dit leidt vervolgens tot persoonlijke voldoening en verhoogde effectiviteit op de werkvloer.

Wat daarbij belangrijk is, is dat je medewerkers toegang geeft tot een gevarieerd scala aan leermiddelen en/of -programma’s, waardoor zij er zelf mee uit te voeten kunnen op een moment dat ze daar tijd voor hebben. Actief ondersteuning bieden door persoonlijke leerpaden op te zetten is voor de meesten erg prettig; veel mensen hebben graag een helpende hand en kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken om toe te werken naar het beoogde doel.

3. Creëer een inspirerende en ondersteunende leeromgeving

Als je de leerdoelen en -mogelijkheden opgetuigd hebt, is het ook belangrijk om na te denken waar en wanneer je medewerkers kunnen leren. Maak bijvoorbeeld een speciale leerruimte op kantoor, waar iedereen naartoe kan gaan om rustig te leren, trainen en lezen. Zo’n leerruimte bevat bij voorkeur een bibliotheek met relevant leermateriaal, een flexibele opstelling die makkelijk aanpasbaar is (o.a. tijdens workshops) en een plek voor mentorsessies.

Een digitale omgeving is ook een goede optie. Bijvoorbeeld in de vorm van een e-learningplatform met diverse cursussen, interactieve content, online samenwerkingstools, gepersonaliseerde leertrajecten en toegang tot kennisbanken. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om op hun eigen tempo te leren, waarbij de digitale omgeving zorgt voor flexibiliteit en toegankelijkheid, ongeacht de locatie.

4. Inzetten van technologie voor (om- of bij)scholing

Technologie biedt tegenwoordig enorm veel mogelijkheden op het gebied van scholing. Daarmee boost je niet alleen de leerprocessen, maar kun je leren ook aantrekkelijker maken. De nieuwste tools en platforms sluiten in de meeste gevallen naadloos aan op je onboarding en studie- en trainingsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld VR en AR inzetten om medewerkers via simulaties praktijkervaring te laten opdoen, gamification om leren op een speelse manier te bevorderen of persoonlijke educatieve mobiele apps gebruiken.

Liever wat goedkopere alternatieven? Creëer een podcast met je medewerkers, maak een online bibliotheek aan met zelf opgenomen lezingen, interviews en handige video’s of organiseer regelmatig webinars waaraan je een leuk element toevoegt (zoals een online pizza-avond).

Investeer in jouw leercultuur

Wil jij een dynamische leercultuur opbouwen die de duurzame groei van je bedrijf stimuleert? Wacht niet langer en zet vandaag de eerste stap! De voordelen van zo’n cultuur zijn enorm. Het is echt een strategische investering waarmee je het potentieel van je team vergroot, werknemers op individueel niveau sterker in hun schoenen laat staan en de veerkracht en flexibiliteit van je bedrijf vergroot. Op de lange termijn zal dit zich op meerdere niveaus uiten en ervoor zorgen dat je organisatie zich blijft onderscheiden in de markt.

Hulp nodig om de juiste mensen te vinden?

Naast alle randvoorwaarden die bij een ‘leercultuur’ horen, heb je ook de mensen nodig die dit omarmen. Medewerkers die graag in ontwikkeling blijven, die genieten van het leren en die ook hun kennis willen overdragen aan anderen. Nieuwe medewerkers kunnen die spirit weer kracht bijzetten.

Ben je momenteel op zoek naar medewerkers die je teams nieuw leven inblazen en die enthousiasme en nieuwsgierigheid meebrengen? Of die bepaalde kennis en know how in huis hebben die ze kunnen overbrengen op je huidige teams? Dan kan een strategische wervingspartner als &Work je hier goed bij helpen. Niet alleen om de mensen daadwerkelijk te vinden, maar ook om met je mee te denken wat je nodig hebt en wat bij je team past. &Work is actief in de Benelux in markten als Finance, Legal, Marketing, Sales, ICT, Operations & Techniek. Neem hier contact op of lees eerst meer over de werkwijze van &Work.