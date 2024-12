“Ik ben verrast welke kantoren zich bij PE-partijen hebben aangesloten”

Joris Joppe blikt in deze aflevering van de podcast AV on Air terug op de uitdagingen en trends in de accountancysector in 2024 en deelt zijn visie voor 2025.

Joppe is Managing Director van Visionplanner en benadrukt in de aflevering het belang van productiviteitsverbetering binnen de accountancy. Hoewel het lastig te meten is, ziet hij een toekomst waarin standaardisatie en digitale facturering voor efficiëntie zorgen. Hij pleit voor de verplichte invoering van digitale facturatie in Nederland om tijdrovende processen, zoals het verwerken van PDF-facturen, te elimineren. “Als we dit niet doen, blijven we achterlopen, zelfs op landen als België en Duitsland,” waarschuwt hij.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft volgens Joppe ook in 2025 een uitdaging, vooral in het midden- en kleinbedrijf. “De vraag naar oplossingen is nog beperkt.” Hij gelooft echter dat regelgeving en druk vanuit grote bedrijven en financiële instellingen dit thema in de komende jaren prominenter maken. Joppe pleit voor eenvoudige technieken, zoals een “spend-based analysis,” om ondernemers te helpen hun eerste stappen richting duurzaamheid te zetten.

Private equity

De Managing Director was vorig jaar te gast in de allereerste aflevering van de podcast AV on Air en gaf toen zijn verwachtingen voor 2024 aan. Een van die verwachtingen was dat private equity in 2024 een belangrijke rol gaat spelen. “Dat die voorspelling is uitgekomen is geen verrassing,” zegt Joppe. “Maar ik ben wel verrast welke kantoren zich met private equity hebben verbonden.”

Vooruitblik 2025

Voor 2025 ziet Joppe een aantal belangrijke ontwikkelingen: “In het kader van standaardisatie en digitalisering moeten banken en accountants samenwerken om processen efficiënter te maken. Ook verwacht ik dat de carbon footprint een standaard rapportage-eis wordt.” Hij heeft ook nog een tip voor accountants die met AI aan de slag willen. “Als je kijkt naar het toenemend gebruik van AI raad ik accountants aan te investeren in tools die repetitieve taken verlichten en de analyse verbeteren.” Joppe besluit met een oproep aan accountants om de ontwikkelingen te omarmen en zich aan te passen aan de eisen van een snel veranderende markt.