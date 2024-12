Tijd voor modulaire bedrijfssoftware in 2025

Ook voor accountantskantoren is dit 1 van de meest waardevolle investeringen. Ga voor een modulair softwaresysteem dat zorgt voor meer efficiëntie en tijdbesparing in je bedrijfsprocessen. Ideaal voor accountantskantoren die kiezen voor digitalisering en een toekomstbestendig bedrijf.

Bedrijfssoftware voor 2025

Modulaire bedrijfssoftware bestaat uit verschillende modules of bouwstenen met eigen functionaliteiten. Ze ondersteunen de processen binnen een het kantoor. Denk aan urenregistratie, CRM, facturatie en onkostenregistratie. Daarnaast zijn er vaak uitbreidingen en koppelingen mogelijk die samen zorgen voor flexibele oplossing. Het grote voordeel van een modulaire opzet is dat je alleen de functionaliteiten gebruikt en betaalt die je nodig hebt. Op- en afschalen is eenvoudig en biedt perfectief voor 2025 en de jaren die volgen. Ideaal als je accountantskantoor een groei doormaakt.

Voordelen voor accountants

1. Flexibiliteit en schaalbaarheid

Maakt je kantoor een (grote) groei door, dan veranderen ook de behoeften. Met modulaire software voeg je eenvoudig nieuwe modules toe zonder dat je het hele systeem vervangt.

2. Rapportages en inzicht

Een belangrijk aspect van bedrijfssoftware voor accountants is de mogelijkheid om data te analyseren. Maak gebruik van geavanceerde rapportagefuncties waarmee je inzicht krijgt in verschillende bedrijfsprocessen.

3. Optimale klantrelaties

Met een CRM-systeem beheer je klantinformatie en interacties met klanten en relaties. Door klantgegevens te analyseren ontwikkel je betere (marketing)strategieën die de klanttevredenheid verhogen.

4. Efficiënte urenregistratie

Medewerkers voeren eenvoudig hun gewerkte uren in via de desktop of de app. Je verhoogt de nauwkeurigheid en bespaart tijd bespaart. Deze actie heeft namelijk ook weer invloed op de facturatie van het kantoor.

Voor het nieuwe jaar implementeren

Het implementeren van een nieuw softwaresysteem is een proces dat start met het in kaart brengen van de behoeften van je accountantskantoor. Betrek medewerkers bij het proces en vraag naar hun wensen en pijnpunten. Dit zorgt ervoor dat je een oplossing kiest die daadwerkelijk aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden.

Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.