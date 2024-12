Finance professionals vrezen meer faillissementen

Een deel maakt zich ook zorgen om de eigen organisatie: twaalf procent ziet een reële kans dat zijn of haar organisatie failliet zal gaan. Meer dan een kwart (28%) heeft meer zorgen over die financiële gezondheid van de eigen organisatie dan een jaar geleden. Tegelijkertijd zijn er nog genoeg organisaties die zich financieel veilig voelen: zestig procent van de finance professionals geeft aan dat er binnen hun organisatie geen zorgen over de financiële gezondheid zijn.

NOW-steun als molensteen

Over de financiële gezondheid van hun klanten zijn bedrijven minder zeker. Ruim een op de drie finance professionals (35%) maakt zich namelijk zorgen over faillissementen van hun klanten. Een kwart acht die kans groot omdat veel bedrijven de NOW-steun nog altijd terug moeten betalen.

Niet positief

Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: “Het sentiment onder finance professionals is niet positief. Hoewel een groot deel van de finance professionals aangeeft dat ze binnen hun eigen organisatie niet vrezen voor een faillissement, is er wel onzekerheid over de situatie bij klanten. De zorgen zijn terecht. Als jouw klanten namelijk in financieel zwaar weer verkeren of betaalproblemen krijgen, kan dat grote gevolgen voor jouw organisatie hebben. Denk hierbij aan het recente faillissement van Blokker dat een groot effect heeft op leveranciers van deze winkelketen. Let daarom goed op signalen van klanten waaruit blijkt dat zij moeite hebben met het voldoen van facturen. Denk hierbij aan facturen die minder snel voldaan worden of verzoeken om een langere betalingstermijn. Andere signalen zijn het annuleren of bijstellen van orders van producten of de afnames van diensten. Door scherp te zijn op de financiële situatie bij klanten voorkom je een domino-effect, waarbij ook jouw organisatie wordt geraakt. Een strak geregisseerd debiteurenbeheer helpt hierbij.”

