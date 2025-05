Staatssecretaris wil fonds voor betaling curatoren bij lege boedels

In ongeveer een kwart van de faillissementen – circa 800 per jaar – ontvangen curatoren geen volledige vergoeding voor hun werk, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie.

De kosten van deze lege boedels worden nu opgevangen door hogere tarieven in andere faillissementen. “Het is niet goed dat deze ’vette boedels’ gebruikt worden om te compenseren voor de lege”, zegt Struycken, die als advocaat zelf ervaring heeft met faillissementen, in de Telegraaf. “Ook als de zaken rond een faillissement niet lijken te deugen, moet de curator onderzoek kunnen doen zonder zich zorgen te hoeven maken of zijn rekening wel betaald wordt.”

Minimale werkzaamheden

Het beoogde fonds moet garanderen dat curatoren altijd voor minstens twintig uur werk uitbetaald krijgen. In die tijd moeten zij onder meer belanghebbenden informeren, de boedel inventariseren en verslag uitbrengen aan de rechter-commissaris.

Volgens Struycken willen curatoren nu soms voorkomen dat banken hun zekerheidsrechten op goederen uitoefenen, puur uit vrees dat er anders geen geld overblijft voor hun eigen beloning. Dat is volgens de staatssecretaris ook de reden dat banken zouden moeten meebetalen. Ook het bedrijfsleven en de fiscus moeten volgens hem bijdragen. „Het probleem van de lege boedels is één van de dingen die ik deze kabinetsperiode heel graag wil oplossen.”

