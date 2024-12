Autoriteit Persoonsgegevens kritisch op privacy-aspecten in wetsvoorstel financieel toezicht

Het kabinet wil met de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM de toezichthouder de bevoegdheid geven om meer financiële informatie over mensen te verzamelen. Dat zou de poort openen naar een meer datagedreven werkwijze bij de AFM. “Dit betekent dat onder meer banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs en andere financiële dienstverleners en beleggingsinstellingen regelmatig data over hun klanten aan de AFM moeten gaan geven. De AFM kan deze data dan gebruiken bij het toezicht. Maar het wetsvoorstel dat dit regelt, schiet tekort”, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verbod op re-identificatie

Persoonsgegevens moeten worden gepseudonimiseerd voordat ze bij de AFM belanden, licht de privacywaakhond toe. Zo kunnen data moeilijker naar individuen worden herleid. “Maar deze essentiële waarborg ontbreekt in het wetsvoorstel. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de data niet mogen worden gebruikt om mensen te identificeren. Een verbod op ‘re-identificatie’ moet daarom expliciet in de wettekst worden opgenomen.”

Doelen te vaag

Bovendien is niet duidelijk hoe het toezicht van de AFM verbetert door het voorgestelde gebruik van de data. “Volgens het wetsvoorstel zal de AFM de financiële gegevens gaan gebruiken voor ‘het duiden van marktontwikkelingen’ en ‘het identificeren van toezichtsrisico’s’. Maar wat dit precies inhoudt en hoe dit het toezicht beter maakt, is niet duidelijk. De doelen zijn te breed geformuleerd en bieden onvoldoende basis om gegevens van mensen te mogen gaan gebruiken.”

Data ook naar DNB

Een derde pijnpunt voor de AP is dat niet duidelijk is of de data die naar de AFM gaan, ook zullen worden doorgegeven aan DNB. Dat is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, “maar het huidige wetsvoorstel gaat niet in op de vraag of data inderdaad gedeeld zullen worden met DNB en hoe dat zich zou verhouden tot de Wft. Hier is duidelijkheid nodig.”