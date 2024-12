‘Strengere belastingregels voor expats schrikken multinationals af’

Met ingang van 2025 moeten zogeheten expats, arbeidsmigranten met een topfunctie in een internationaal bedrijf, in Nederland belasting gaan betalen over het vermogen dat zij in het buitenland hebben. Daarmee worden zij volgens fiscaal adviseurs dubbel belast en dat betekent dat zij liever niet meer in ons land werken. Dat heeft tot gevolg dat Nederland uiteindelijk ook minder winstbelasting kan ophalen bij multinationals, zo stellen de adviseurs.

Expats houden de voordelen die zij genieten onder de 30%-regeling, Die stond op de nominatie om uitgekleed te worden, maar dat ging uiteindelijk niet door. De optie om vrijstelling te krijgen van Nederlandse heffingen op buitenlands vermogen wordt wel afgeschaft. Alleen expats die de regeling eind 2023 al gebruikten mogen dat tot eind 2026 blijven doen.

Niet-gerealiseerde winst

Adviseurs vrezen dat multinationals Nederland door deze wijziging als vestigingsland links gaan laten liggen. Deloitte-partner Sebastian Spauwen legt in het FD uit dat in box 3 naast vermogensinkomsten ook niet-gerealiseerde vermogenswinsten worden belast. In het buitenland gebeurt dat pas bij verzilvering van zulke capital gains. “Deze ongelijktijdigheid betekent voor bijvoorbeeld Amerikanen dat zij zowel in Nederland als in de Verenigde Staten belasting moeten betalen over deze winst.”

Spauwen geeft ook het voorbeeld van een Indiase pensioenvoorziening die in Nederland als spaar- of beleggingsvermogen wordt belast omdat werknemers in India vaak zelf bovenop hun fiscaal gefaciliteerde pensioenregeling geld opzij zetten voor hun oude dag. De complexiteit en onzekerheid neemt voor vermogende buitenlandse werknemers toe: “Japanners, Indiërs en Amerikanen vragen zich af waarom zij in Nederland belasting moeten betalen over wat zij in hun geboorteland bezitten.”

Minder inkomsten voor schatkist

Spauwens collega Aart Nolten schetst het scenario dat er bij multinationals steeds minder rijke leidinggevende arbeidsmigranten gaan werken, waardoor de winst van multinationals ook daalt en er dus minder vennootschapsbelasting wordt geïncasseerd. Volgens Nolten zijn er al bedrijven die de aansturing van onderzoek en ontwikkeling en de verantwoordelijkheid voor intellectueel eigendom uit Nederland verplaatsen.

Bij EY krijgt fiscaal adviseur Karima Taouil steeds meer vragen van rijke expats over de box 3-heffing. “Het is een betrekkelijk klein deel van de hele groep expats die hierdoor significant wordt geraakt, maar het zijn wel personen in hogere functies die vaker een sleutelrol vervullen in de top van het bedrijfsleven en die hierdoor moeilijker aan te trekken zijn.”

Van dubbele niet-heffing naar dubbele heffing

Pieter Grinwis (ChristenUnie) stond aan de wieg van de belastingwijziging en wijst op de andere kant van de medaille: dat tot 1 januari inkomen uit vermogen nu soms nergens wordt belast. En dubbele heffing, die nu al door verdragen wordt beperkt, zal binnen enkele jaren verleden tijd zijn als de vermogensheffing zal worden gebaseerd op werkelijke rendementen, verwacht hij.

Bron: FD