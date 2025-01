Duitse faillissementen op hoogste niveau sinds 2017

Het aantal faillissementen in Duitsland steeg vorig jaar met zeventien procent en was sinds 2017 niet zo hoog. Dit blijkt uit nu nog niet-complete cijfers van het nationale statistiekbureau Destatis.

Met name transport-, opslag- en bouwbedrijven bleken niet immuun voor de zwakkere economische omstandigheden in Duitsland. De cijfers zijn tot en met oktober compleet. In die laatste maand was er een toename van 36 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het was tien jaar geleden dat het aantal faillissementen in oktober zo hoog was als in 2024, meldt de Duitse Kamer van Koophandel (DIHK). “Deze nieuwe cijfers zijn een duidelijk waarschuwingssignaal. Ook de vooruitzichten voor 2025 geven weinig reden tot hoop”, schrijft de DIHK. Nederlands belangrijkste handelspartner kent onder meer grote problemen in de omvangrijke auto-industrie.

Minder personenauto’s in verkoop

Zo loopt het ook bij Mercedes-Benz minder lekker. Het Duitse autoconcern heeft vorig jaar minder personenauto’s verkocht, onder meer door een zwakkere verkoop op de belangrijke Chinese markt. Daarnaast werden veel minder volledig elektrische auto’s verkocht door het bedrijf.

De wereldwijde verkoop van personenauto’s, met onder meer de luxemerken Maybach en AMG, zakte met 3 procent tot bijna 2 miljoen in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij kromp de Chinese autoverkoop met 7 procent. Ook in Europa, inclusief de Duitse thuismarkt, nam de verkoop af. Wel werden plussen behaald in Noord-Amerika en elders in de wereld.

Als het gaat om volledig elektrisch aangedreven auto’s kromp de verkoop met bijna een kwart. Dat komt onder meer door felle concurrentie in Europa van goedkopere Chinese automerken. Het bedrijf uit Stuttgart meldde verder dat de verkoop van bestelbusjes met 9 procent zakte tot ruim 405.000 stuks.