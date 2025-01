Visionplanner Winter Boost: vlot het nieuwe jaar in

Visionplanner introduceerde vorig jaar Visionplanner Audit voor jaarrekeningcontrole. Ook bracht de softwareleverancier AI-assistent VAIA en de andere bestaande modules voor jaarrekeningen en dashboards met slimme functies op de markt. De Visionplanner Winter Boost 2025 biedt een overzicht van alle ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal.

Hoogtepunten uit de Winter Boost

Visionplanner brengt regelmatig nieuwe en verbeterde functies uit, waarover ze de markt per kwartaal informeert in Boosts. Deze updates zijn voor een groot deel gebaseerd op gebruikersfeedback. Zo helpt de software accountants, adviseurs en ondernemers met nog sneller inzicht in financiële data, optimale werkprocessen, betrouwbare rapportages en effectief advies aan klanten.

Het afgelopen kwartaal is er bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van AI-assistent VAIA. VAIA neemt repetitieve en tijdrovende taken over, zodat je kunt focussen op het werk waarmee je het verschil maakt. Er is onder meer een nieuw berichtensysteem, waarmee je als gebruiker in één oogopslag ziet welke taken VAIA voor je heeft uitgevoerd.

Dankzij de uitgebreide scenariofunctionaliteit haal je nu meer uit scenario’s in Visionplanner Insights. Schakel bijvoorbeeld moeiteloos tussen tot wel vier verschillende scenario’s en verbeter zo je prognoses en begrotingen. Ook kun je scenario’s kopiëren als basis voor een nieuw scenario, zodat je minder handmatig hoeft te doen.

In Visionplanner Compilation zijn de mutatieoverzichten uitgebreid met tussentellingen. Hiermee creëer je een gedetailleerd beeld voor meer inzicht. En je kunt als accountant de planningsfase automatisch laten sluiten, zodat er niets kan worden aangepast na je akkoord.

Verder zorgde Visionplanner voor een nog betere basis voor je administraties in Visionplanner Core en superefficiënte controle van de jaarrekening in Visionplanner Audit.

Wil je alle details? Lees snel de volledige Visionplanner Winter Boost.

Visionplanner helpt je het verschil te maken

Joris Joppe, managing director van Visionplanner, zegt: “Bij Visionplanner blijven we ons richten op het ontwikkelen van innovatieve en gebruiksvriendelijke software. Het doel is om het werk van accountants, administratiekantoren en ondernemers makkelijker te maken. Met innovatieve oplossingen zoals VAIA en Visionplanner Audit en verbeteringen in onze kernmodules, helpen we professionals om sneller inzicht te krijgen en beter advies te geven. De Boost-updates, waaronder de nieuwste Winter Boost, laten zien dat we luisteren naar onze gebruikers. Samen met hen bouwen we tools die het rapportageproces verbeteren en zorgen voor een sterke basis voor effectief advies.”

