Nieuw IT-systeem voor motorrijtuigenbelasting

Het gaat bij de motorrijtuigenbelasting (MRB) om 11 miljoen kentekens en een jaarlijkse inning van 8,6 miljard euro. Dagelijks zijn er gemiddeld 30.000 RDW-mutaties van auto’s die bijvoorbeeld worden verkocht, geïmporteerd of uitgeschreven. Je kunt dit proces niet even stop zetten omdat het systeem vernieuwd moet worden.

Oud systeem

Programmamanager Wim de Gier: “Het oude systeem is gemaakt in een programmeertaal die stamt uit de jaren ’60. Dat werkte na al die jaren – zoals gezegd – nog steeds goed. Maar flexibel was het niet. Nieuwe wetgeving kan het bijvoorbeeld niet aan. En dat is niet handig als je weet dat vanaf 2025 elektrische auto’s ook worden belast.”

Plaatsvervangend directeur Autoheffingen Elly Zwaan: “Het oorspronkelijke idee was om alle kentekens in 1 keer over te zetten. Maar dan moet je vooraf wel zeker zijn dat dit gaat lukken. Toen hebben we besloten om de invoering in stukken te knippen. Eerst ervaring opdoen met een kleinere categorie: de vrachtwagens. Dan de motoren, de autobussen en dan pas de 9,4 miljoen personenauto’s.”

Voordelen nieuw systeem

Eind 2024 waren de geplande 90% van alle kentekens al overgezet. Met daarbij voor de klanten de voordelen van het nieuwe systeem. Zwaan: “Zo kunnen klanten nu veel makkelijker machtigingen aanvragen. En je kan als klant ook met iDeal betalen met een betaalinstructie. Op mijnbelastingdienst.nl kun je in je persoonlijke Overzicht Betalen en Ontvangen nu ook de motorrijtuigenbelasting zien. En zonder dat we iets aan publiciteit hadden gedaan, kregen we via deze weg duizenden betalingen in 1 week. De klant maakt dus meteen gebruik van deze extra online service.”

Het beoogde doel is daarmee al 4 maanden vóór de geplande deadline van 31 maart 2025 bereikt. Zwaan: “Het grootste voordeel daarvan, is dat belasting van de elektrische voertuigen per 1 januari 2025 op tijd van start kon zonder uitwijkscenario’s, omdat alle betrokken kentekens al in het nieuwe systeem zaten. Het oude systeem kon deze nieuwe wetgeving echt niet meer aan. Zo hebben we meteen een mooie start van 2025.”

