Rivean Capital wil volledige zeggenschap bij Crowe Foederer

Dat Rivean Capital een belang wilde in Crowe Foederer was in oktober al bekend. Maar nu blijkt dat het investeringsfonds volledige zeggenschap wil. Het management van Crowe Foederer is akkoord.

Dit blijkt uit de toestemming die Rivean Capital (via Starling Acquisition) en Crowe Foederer Holding voor de overname hebben gevraagd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ze hebben de ACM op 17 januari 2025 hierover een brief gestuurd.

Rivean Capital ging tot 2022 door het leven als Gilde Buy Out Partners en is naar eigen zeggen een van Europa’s meest vooraanstaande en grootste mid-market-participatiemaatschappijen met een beheerd vermogen van meer dan € 5 miljard. Er zijn deelnemingen in de Benelux, de DACH-regio’s (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en in Italië. Sinds de oprichting in 1982 is geïnvesteerd in meer dan 250 bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Rivean is een van de drie fondsen die onder Gilde Investment Management vallen. Rivean heeft belangen in 25 bedrijven, waaronder claimsexpert CED. Gilde Equity Management heeft onder meer belangen in financieel adviesbedrijf Licent en detacheerder DPA, maar is ook eigenaar van winkelketen Leen Bakker. Gilde Healthcare specialiseert zich in de zorgsector. Achter Rivean staat een groep van meer dan 80 institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen.

Crowe Foederer is een accountants- en advieskantoor dat accountancy- en zakelijke adviesdiensten levert voor DGA’s, MKB(+), familiebedrijven, not-for-profit en midcorporate klanten, met focus op accountancy, audits, fiscale advisering, HR-advisering, corporate finance en IT dienstverlening. Crowe Foederer is uitsluitend in Nederland actief. Het kantoor stond het afgelopen jaar op plek 17 in de Top 50 van Accountancy Vanmorgen. Crowe Foederer had in 2023 een omzet van 82,5 mln euro en 570 fte. Crowe Foederer kent nu een holdingstructuur waaronder zeven bv’s vallen, waarbij de aandelen in handen zijn van partners.

Marketingmanager Erik Kolthof zei afgelopen najaar dat er diverse scenario’s onderzocht zijn, zoals ook andere potentiële investeerders, maar dat er met Rivean direct een klik was. “Rivean kon zich vinden in onze strategie, die gericht is op het zijn van employer of choice, groei in bijvoorbeeld omvang, zowel autonoom als via acquisities, managementkracht en kwaliteit en behoud van onze cultuur.”

Selectieve acquisities

Overnames en autonome groei zijn beide even belangrijk in de groeistrategie. “Niet groeien is geen optie in deze sterk veranderende en concurrerende markt. In Rivean vinden we een partner die ons vooruit gaat helpen om opnieuw een verdubbeling mogelijk te maken”, verklaarde eerder CEO Johan Daams. “Voor die groei is organisatie- en managementkracht nodig en ook investeringsruimte. Samen met Rivean zijn we onze groeistrategie voor de komende jaren aan het verfijnen, en zullen we vanuit de bestaande sterke basis extra investeren in autonome groei en selectieve acquisities. Gezien de maatschappelijke taak van accountants, zijn additionele investeringen in technologie, kwaliteit van dienstverlening en het zijn van employer of choice benodigd.”