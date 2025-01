Niet vergeten: de deadline voor de DAC7-rapportage is deze week

Naarmate digitale platforms zich ontwikkelen, brengt de DAC7-richtlijn van de Europese Unie aanzienlijke wijzigingen aan in de rapportageverplichtingen voor platform exploitanten. En de deadline is deze week.

Met de definitieve rapportage deadline die nadert op 31 januari 2025, is het cruciaal voor bedrijven die in Nederland actief zijn om de gevolgen van DAC7 te begrijpen, inclusief de naleving vereisten, mogelijke boetes en het belang van tijdige gegevensverzameling en verificatie. Als je twijfelt of je platform onder de DAC7 valt, vul dan deze enquête in.

Belangrijke DAC7-rapportage deadlines

De DAC7-regelgeving is van kracht sinds 1 januari 2023, met de eerste rapporten die ingediend moeten worden vóór 31 januari 2024. De toezichthouder heeft deze deadline eenmalig verlengd, met de definitieve deadline vastgesteld op 31 januari 2025. Platformexploitanten moeten zich goed voorbereiden om boetes voor niet-naleving te voorkomen.

Welke platforms vallen onder DAC7?

DAC7 is van toepassing op een breed scala aan digitale platforms die verkopers en klanten met elkaar verbinden. Dit omvat:

E-commercewebsites

Platforms in de gig-economie

Marktplaatsen voor diensten

Als je platformtransacties faciliteert tussen verkopers en kopers, is de kans groot dat je aan deze nieuwe rapportageverplichtingen moet voldoen.

Wat zijn de nalevingsvereisten voor DAC7?

Onder DAC7 moeten platformexploitanten specifieke informatie verzamelen over verkopers, zoals:

Identificatiedetails

Transactiegegevens

Informatie over inkomsten

Deze gegevens moeten jaarlijks worden gerapporteerd aan de Belastingdienst.

Boetes en sancties

De financiële gevolgen van niet-naleving zijn aanzienlijk. De Nederlandse Belastingdienst heeft aangegeven dat boetes proportioneel zullen zijn, rekening houdend met de ernst van de overtreding en de financiële situatie van het betrokken platform. Dit benadrukt het belang van tijdige gegevensverzameling en robuuste verificatieprocessen.

Niet-naleving kan leiden tot boetes tot maximaal €1.030.000. In ernstige gevallen kan zelfs strafrechtelijke vervolging worden overwogen.

Nu de DAC7-rapportagedeadlines naderen, moeten digitale platformexploitanten in Nederland hun verplichtingen onder deze richtlijn begrijpen. Door te prioriteren op naleving via tijdige gegevensverzameling en verificatie, kunnen bedrijven risico’s op boetes verminderen en zorgen voor een soepel rapportageproces. Wil je zeker weten dat je platform voldoet aan de regelgeving? Maak gebruik van beschikbare hulpmiddelen die je effectief door dit proces kunnen begeleiden.

Voor een beperkte periode bieden we gratis consultaties aan voor digitale platforms. Ontdek of je platform onder de DAC7-regelgeving valt en ontvang ondersteuning bij het genereren en indienen van rapporten binnen enkele minuten. Wij begeleiden je bij al jouw nalevingsvereisten.