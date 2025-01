Evaluatie: geen noodzaak voor eenmalige schenkingsvrijstellingen

Het gaat om de evaluatie van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstellingen voor kinderen voor een dure studie en voor een vrij te besteden doel. Deze fiscale regelingen zijn, voor het eerst, geëvalueerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). In de evaluatie zijn beide regelingen beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid.

De evaluatie is uitgevoerd door het ministerie van Financiën in samenwerking met de Belastingdienst. Een onafhankelijke deskundige van het Centraal Planbureau heeft meegelezen op de resultaten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van microdata uit de aangiften schenk- en erfbelasting en registergegevens van de Belastingdienst.

Uitkomsten

Uit de evaluatie volgt dat voor beide eenmalige schenkingsvrijstellingen geen noodzaak bestaat. Verder is de schenkingsvrijstelling voor een vrij te besteden doel beoordeeld als beperkt potentieel doelmatig. De schenkingsvrijstelling voor een dure studie is beoordeeld als doelmatig.

De uitkomsten van het onderzoek worden de komende tijd gewogen, schrijft de staatssecretaris. Zoals beschreven in de begrotingsregels van dit kabinet geldt als uitgangspunt dat voor een negatief geëvalueerde fiscale regeling moet worden bezien of de regeling wordt afgeschaft, versoberd, hervormd of gemotiveerd gehandhaafd. In het voorjaar van 2025 volgt een kabinetsreactie.

De evaluatie en Kamerbrief zijn hier te vinden.