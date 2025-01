Nieuw beroepsprofiel maakt duidelijker onderscheid tussen AA en RA

De nieuwe opzet moet de opleiding aantrekkelijker en toekomstbestendig maken en beter aansluiten op de veranderende rol van accountants in de maatschappij.

Betere doorstroom

Volgens Peter Eimers, voorzitter van het kernteam, worden in de herijking van het beroepsprofiel de kerncompetenties van accountants opnieuw vastgesteld. “Het profiel verduidelijkt het onderscheid tussen de RA- en AA-titels, waarbij de opleidingen zonder certificerende bevoegdheid voor RA en met certificerende bevoegdheid voor AA komen te vervallen,” zegt hij in een interview met De Accountant. De veranderingen richten zich op het verbeteren van de doorstroommogelijkheden van AA’s die RA willen worden en het versterken van de aansluiting tussen theorie en praktijk in de opleidingen. Daarnaast wordt permanente educatie een expliciet onderdeel van het profiel.

Een belangrijke wijziging is dat AA’s niet langer worden opgeleid voor certificeringsbevoegdheid bij wettelijke controles. “Uit data blijkt dat er de afgelopen tien jaar nauwelijks afgestudeerden uit de AA Assurance-opleiding zijn voortgekomen, terwijl het merendeel van de studenten die certificeringsbevoegdheid willen, nu al voor de RA-route kiest,” aldus Eimers. In plaats daarvan wordt ingezet op een verbeterde doorstroom naar de RA-opleiding.

Specialisaties

Een andere fundamentele verandering in de tweede fase van de herijking is het onderscheid tussen opleidingstitel en beroepstitel. “We hanteren een model zoals in de medische sector: RA en AA worden opleidingstitels, terwijl specialisaties zoals financial auditor of ESG-auditor beroepstitels worden,” legt Eimers uit. Accountants moeten deze specialisaties onderhouden via praktijkervaring en permanente educatie. Wordt hier niet aan voldaan, dan vervalt de specialisatie.

Reacties en consultatie

Niet iedereen is het eens met de voorgestelde wijzigingen. Het MKB Platform pleit bijvoorbeeld voor het behoud van certificeringsbevoegdheid voor alle AA’s. Het kernteam ziet dit echter niet als een haalbare optie. “Het verplicht opleiden van alle AA’s tot wettelijk controleur zou de aantrekkelijkheid van de opleiding verminderen en studenten afschrikken die niet in een controleomgeving werken,” aldus Eimers. Het kernteam wil de AA-positie versterken door duidelijker te maken welke assurance-diensten zij wél mogen verlenen en dit te verankeren in accountantsprotocollen en leningconvenanten.

De komende maanden wordt het conceptberoepsprofiel besproken tijdens een landelijke roadshow en kan er tot 12 maart digitaal gereageerd worden. Na verwerking van de feedback wordt de verordening ter goedkeuring voorgelegd aan het NBA-bestuur. De stemming over de herijking vindt plaats op 16 juni 2025 tijdens de ledenvergadering van de NBA.