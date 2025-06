Nieuw beroepsprofiel accountancy leidt tot Kamervragen

Wat weet de minister van Financiën over de herijking van de beroepsprofielen? Is hij op de hoogte over de onrust bij mkb-accountants? En kan hij inschatten wat de gevolgen van de wijziging zijn? Eelco Heinen en zijn ambtenaren mogen zich de komende weken buigen over Kamervragen die VVD’er Aukje de Vries hierover indiende.

Vorige week maandag vond de NBA-vergadering in Maarssen plaats over de herijking van de beroepsprofielen die als basis dienen voor de accountantsopleidingen. Net zoals Accountancy Vanmorgen was ook het FD aanwezig om verslag te doen. Het artikel Accountantsbestuur NBA wendt revolte onder leden af heeft nu dus tot schriftelijke Kamervragen geleid.

Controverse AA’s en RA’s

De herijking houdt de gemoederen al een poosje flink bezig. Toch stemde bijna zeventig procent tijdens de NBA-vergadering in met de omstreden wijziging van het beroepsprofiel. De wijziging, die door een kernteam van de NBA is opgesteld, waarvan een concept eerder dit jaar werd gepresenteerd en onlangs nog in onze podcast AV on Air werd toegelicht, wil de opleidingseisen moderniseren, onder meer vanwege toenemende personeelstekorten en een dalende populariteit van het vak onder studenten. De grootste controverse ging over de tekenbevoegdheid van AA-accountants.

Amendementen haalden het niet

Brancheorganisatie SRA was teleurgesteld en diende samen met anderen amendementen in om AA’s standaard tekenbevoegdheid te geven na hun hbo-opleiding, maar deze voorstellen haalden het niet. De discussie legde vorige week in Maarssen opnieuw de spanningen bloot tussen RA’s en AA’s. Sommige aanwezigen wezen zelfs op de mogelijke invloed van private equitypartijen, die volgens critici baat zouden hebben bij lagere opleidingsnormen.

Kamervragen

VVD’er De Vries stelt in haar vragenserie verder ook zorgen aan de orde over de beschikbaarheid van goede accountants voor het mkb, vooral met het oog op wettelijke controleverklaringen. Ze vraagt zich af hoe het aanbod van RA’s en AA’s zich ontwikkelt en wat de gevolgen zijn van de beroepsprofielwijziging voor onder meer prijs, spreiding, instroom en uitstroom van accountants. Ook wordt aandacht gevraagd voor mogelijke verdere consolidatie in de markt, met negatieve gevolgen voor concurrentie en regionale dekking. Tot slot wordt de minister bevraagd op zijn inzet om een toekomstbestendig beroep voor mkb-accountants te waarborgen en of hij de oproep tot meer eenheid binnen de sector steunt.



De verwachting is dat minister van Financiën Eelco Heinen binnen enkele weken met een antwoord zal komen.

Kamervragen over het bericht ‘accountantsbestuur NBA wendt revolte onder leden af’