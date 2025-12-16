Douma: ‘In toekomst naar één accountantstitel’

Douma is vier jaar voorzitter geweest en wordt opgevolgd door Bianca de Jong-Muhren – die met 99% van de stemmen werd gekozen. Hij praat in het interview over de discussie over de RA- en AA-opleidingen, waarin de SRA al eerder stelling nam. In de ogen van de SRA wordt het onderscheid tussen RA en AA in de nieuwe beroepsprofielen verder verscherpt, terwijl de vereniging juist minder onderscheid wil zien: ook AA’s zouden standaard moeten worden opgeleid om wettelijke controles te doen. De NBA wilde daar niet aan, maar nu geeft Douma blijk van een andere visie. Hij wilde eerder niet overgaan tot het schrappen van het onderscheid omdat daar een wetswijziging voor nodig is. “Omdat we snel aan de slag wilden met een nieuw beroepsprofiel en een nieuwe opleiding, wilden we een traject vermijden waarvoor een tijdrovende wetswijziging nodig was. Maar op termijn kan het nog steeds. De buitenwereld snapt toch het verschil tussen de titels niet. Ik kan me best voorstellen dat er inderdaad in de toekomst één accountantstitel komt met verschillende specialisaties.”

Nooit meer een big four-voorzitter

Douma was de eerste niet-accountant die voorzitter werd van de NBA. Zijn opvolger is wel accountant, maar niet uit de hoek van de big four. En dat blijft zo, wat hem betreft: “Als het aan mij ligt, komt er nooit meer een voorzitter die gelieerd is aan een van de grote kantoren. Om wel een onafhankelijke voorzitter te behouden.”

De afgetreden voorzitter hoopt verder dat de NBA bredere bevoegdheden krijgt en ook regels kan gaan opleggen aan accountantsorganisaties. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. “Dit gaat onherroepelijk tot een discussie over het stelsel leiden, anders hebben de onderzoekers niet opgelet. Het is nu niet goed en versnipperd geregeld. Het toezicht zou eigenlijk in één hand, die van de AFM, moeten liggen, terwijl de NBA de regelgeving voor individuele accountants én accountantsorganisaties zou moeten doen.”

Lees het hele interview in het FD