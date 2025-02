Commissie wil heffing op goedkope buitenlandse webartikelen

Met een reeks maatregelen wil de Europese Commissie de explosieve groei van de import van goede producten via niet-EU-webwinkels en online marktplaatsen aanpakken. Ook voor pakketjes onder de € 150 die de EU binnenkomen moet importbelastingen worden betaald. Doel is consumenten beter te beschermen en eerlijke concurrentie te bevorderen.

Toenemende import, groeiende risico’s

In 2024 kwamen er naar schatting 4,6 miljard lage-waardezendingen (producten met een waarde onder de €150) de EU binnen, goed voor ongeveer 12 miljoen pakketten per dag. Dit is twee keer zoveel als in 2023 en drie keer zoveel als in 2022. Veel van deze producten voldoen niet aan Europese wetgeving, wat de Commissie zorgen baart over veiligheid, oneerlijke concurrentie en de impact op het milieu.

Nieuwe maatregelen

De Commissie stelt de volgende acties voor:

Hervorming van de douaneregels

De Commissie roept wetgevers op om snel het voorgestelde Douane-unie Hervormingspakket aan te nemen. Dit omvat onder meer het schrappen van de invoerrechtenvrijstelling voor pakketten onder de €150 en het versterken van controlemechanismen.

Gerichte inspecties

Er zullen gezamenlijke controles tussen douane- en markttoezichthouders worden opgezet. Productveiligheidscontroles worden aangescherpt en systematische overtredingen worden zwaarder bestraft.

Bescherming van consumenten op online marktplaatsen

De Commissie benadrukt dat e-commerce een handhavingsprioriteit is onder de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Ook bestaande wetgeving zoals de Algemene Productveiligheidsverordening en de Consumentenbeschermingsverordening worden ingezet.

Digitale hulpmiddelen

Nieuwe AI-tools en een Digitaal Productpaspoort moeten helpen bij de handhaving en identificatie van niet-conforme producten.

Milieubescherming

De Commissie introduceert een eerste actieplan onder de Ecodesign-verordening en roept op tot een snelle wijziging van de afvalrichtlijn.

Bewustwording

Campagnes moeten consumenten en handelaren informeren over hun rechten, risico’s en klachtenprocedures.

Internationale samenwerking

Trainingen over EU-productveiligheidsregels worden uitgebreid, en er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke gevallen van dumping en subsidiëring.

Strengere controles en effectbeoordeling

De Commissie roept EU-lidstaten op om samen te werken en een sterke gezamenlijke aanpak te hanteren. Ook is een gecoördineerde actie gestart tegen modeplatform Shein. Binnen een jaar zal de Commissie de effecten van deze maatregelen evalueren en zo nodig aanvullende regelgeving voorstellen.