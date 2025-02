Hof: Stichting keurmerk fysiotherapie heeft toch vpb-plicht

De Stichting keurmerk fysiotherapie houdt een kwaliteitsregister bij voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voor het jaar 2018 legde de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting op naar een belastbaar bedrag van € 263.523. De stichting was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, die oordeelde dat de stichting niet vennootschapsbelastingplichtig is omdat de stichting alleen activiteiten verricht binnen een besloten kring. Toetreding is beperkt tot een bepaalde, aan specifieke kenmerken gebonden groep en gebonden aan specifieke voorwaarden vanwege de kwaliteitsregeling, aldus de rechtbank.

Lees hier de uitleg van de uitspraak van de rechtbank.

Groot potentieel deelnemers bestand

De fiscus tekende beroep aan en het gerechtshof komt in tegenstelling tot de rechtbank tot de conclusie dat de stichting wel degelijk een onderneming drijft en belastingplichtig is. “Weliswaar is toetreding tot het deelnemersbestand gebonden aan specifieke voorwaarden, maar dit brengt, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet mee dat het potentiële deelnemersbestand van belanghebbende zodanig besloten is dat geen sprake is van deelname aan het economische verkeer”, overweegt het hof. Het deelnemersbestand is jaarlijks met honderden deelnemers en het potentiële deelnemersbestand is nog veel groter.

Invloed op prijsvorming

Bovendien speelt een rol dat de stichting naar buiten treedt met activiteiten die expliciet als doel hebben invloed uit te oefenen op de prijsvorming in de zorgmarkt. “Belanghebbende is in dit doel ook geslaagd. Door het ontwikkelen van het keurmerk kunnen deelnemende praktijken namelijk bij een (groeiend) aantal zorgverzekeraars een hogere vergoeding declareren dan zonder dat keurmerk. Het door belanghebbende ontwikkelde keurmerk brengt deelnemende praktijken daarmee een financieel voordeel dat zij anders niet zouden kunnen realiseren.”

Intermediaire rol

Deelnemende praktijken betalen jaarlijks een bijdrage voor de verkrijging en het mogen voeren van het keurmerk. “Aldus vervult belanghebbende met haar keurmerk tegen (jaar)betaling een intermediaire rol in het declaratieverkeer tussen de deelnemende praktijken en de zorgverzekeraars. Deze activiteiten van belanghebbende zijn niet bijkomstig; belanghebbende is (mede) opgericht met het expliciete doel om de hierboven omschreven tariefdifferentiatie in stand te houden.”

Bovendien heeft de stichting ook een intermediaire rol in het aanleveren en verwerken van zorgdata van de deelnemende praktijken aan en door een derde partij en ontwikkelt de stichting cursussen in samenspraak met een andere partij. “Het betreffen daarmee in alle gevallen handelingen die zich in het economische verkeer (tegen betaling) afspelen. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat belanghebbende deelneemt aan het economische verkeer.”

Winstoogmerk

Er is verder sprake van een winstoogmerk, getuige de exploitatieoverschotten in de afgelopen jaren en de algemene reserve van meerdere tonnen. “Gelet daarop is de conclusie gerechtvaardigd dat bij belanghebbende een winstoogmerk aanwezig is. Dat deze exploitatie-overschotten volledig worden bestemd en gebruikt ten behoeve van de deelnemers, verandert niet het karakter van de beoogde en gemaakte overschotten.” Dat in de statuten staat dat de stichting niet beoogt om winst te maken, speelt daarbij geen rol.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 januari 2025