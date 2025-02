Lakeman doet aangifte wegens verduistering tegen pensioenfonds

Lakeman komt met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi), maar ook met bijvoorbeeld de stichting Swapschade tegen ABN Amro, geregeld in actie. In september eiste hij nog vervolging van voormalig ING-topman Ralph Hamers. Lakeman richt zijn pijlen al een tijdje op het nieuwe pensioenstelsel. Dat is juridisch niet houdbaar, vindt hij, en in strijd met de Europese regelgeving.

‘Buiten bereik van rechthebbenden’

Hij en drie andere deskundigen willen nu dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen het loodsenfonds met spoed oppakt. Dat pensioenfonds maakte in januari als eerste de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel; uiteindelijk moeten alle pensioenen voor 2028 zijn overgezet. Lakeman betoogt dat de bestuurders van de fondsen zich bij de overgang schuldig maken aan “verduistering” omdat ze geld dat toekomt aan de deelnemers dan anders gaan inzetten en zo “buiten bereik van rechthebbenden brengen”.