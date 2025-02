Aanhouding in Europees onderzoek naar btw-fraude

De 49-jarige man wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Goederen en geld rondpompen

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Het vermoeden bestaat dat de verdachte betrokken is bij grensoverschrijdende btw-fraude met de in- en verkoop van vooral IT-producten en consumentenelektronica. Het opsporingsteam vermoedt dat een fraudeketen is opgezet van verschillende bedrijven in diverse EU-landen, waarin goederen en geld rondgaan met als doel het plegen van btw-fraude. In die keten zitten ploffers, bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. De totale schade van de fraude bedraagt meer dan € 10 miljoen.

Ploffer

Het onderzoeksteam vermoedt dat de onderneming van de man als een van de ploffers diende. Ondanks meerdere verzoeken door de fiscus werden geen enkele aangiften omzetbelasting op naam van de onderneming ingediend. Het nadeel voor de Nederlandse Belastingdienst wordt vooralsnog geschat op meer dan € 1 miljoen. Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie.