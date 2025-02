Elke dag zakelijk rijden nog geen bewijs voor ontbreken privégebruik

Een man levert met zijn bestelauto belegde broodjes aan bedrijven en tankstations. Daar is hij druk mee, want hij zit dagelijks op de weg met zijn broodjes. Zijn accountant dient de aangifte over 2019 in en noteert daarbij € 4.422 aan autokosten, met toepassing van € 8.228 als bijtelling voor privégebruik.

De eenpitter maakt echter bezwaar: zijn accountant heeft een aantal foutieve aftrekposten toegepast, zo meldt hij. De bijtelling voor privégebruik van de auto is niet aan de orde. Het bezwaar komt voor de rechter.

Overtuigend aantonen

Die overweegt dat een auto wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te staan, tenzij blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dat moet overtuigend worden aangetoond.

De man heeft een administratie van al zijn zakelijke bezoekadressen in het jaar 2019, gestaafd door de facturen aan zijn afnemers. Hij heeft ook 365 dagstaten van alle zakelijke bezoeken. Die informatie wil hij aan de rechter laten zien, zodat duidelijk zal blijken dat er van privégebruik van de auto geen sprake is.

Geen totaal aantal kilometers bekend

Maar de rechter hoeft de stukken niet te zien, want de broodjesbezorger mist een (tamelijk eenvoudig) element. “De rechtbank begrijpt dat belanghebbende al zijn zakelijke ritten met stukken kan onderbouwen. De rechtbank is echter met de inspecteur van oordeel dat dit niet uitsluit dat belanghebbende ook voor privédoeleinden gebruik heeft gemaakt van de auto. Belanghebbende heeft namelijk niets doen blijken over het totaal aantal met de auto gereden kilometers, waarmee de mogelijkheid open blijft dat dit hoger ligt dan het totaal aantal gereden zakelijke kilometers.”

Kortom: bewijzen hoeveel je zakelijk hebt gereden, kan niet uitsluiten dat je privékilometers hebt gereden. Daarvoor is ook nodig dat de kilometerstanden van de auto bijgehouden zijn.

Het beroep van de man wordt ongegrond verklaard.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 februari 2025