ACM geeft groen licht voor PE-deal Baker Tilly

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 21 februari 2025 toestemming gegeven voor de entree van private-equityfonds Inflexion III bij Baker Tilly. Volgens de ACM blijft er na de transactie voldoende concurrentie over in de markt.

De toestemming volgt vlak na de eerdere bekendmaking in januari dat investeringsmaatschappij Inflexion een minderheidsbelang wilde nemen in Baker Tilly.

Groeiversnelling

Baker Tilly mikt met de financiële injectie op een groeiversnelling. Autonome groei zou onvoldoende zijn om de schaalgrootte te behouden en is nodig om aantrekkelijk te blijven voor klanten en medewerkers, zo stelde Baker Tilly in hun eerdere persbericht. Het is de grootste investering van een private-equityfirma in een accountantsorganisatie tot nu toe in Nederland.

De omzet van Baker Tilly bedroeg in 2023 zo’n EUR 130 miljoen, waarmee het de negende positie innam in de AV-Top 50. De omzet in 2024 bedraagt circa EUR 150 miljoen met meer dan duizend medewerkers. Of het kantoor in de nieuwe ranglijst, die dit najaar wordt gepresenteerd, een top 10-positie weet te behouden is gezien de fusie- en overnamegolf nog onzeker. Het accountantskantoor heeft momenteel 12 vestigingen in Nederland.