Kwart meer bedrijven opgeheven in 2024

Het is het hoogste aantal sinds het begin van de huidige meetmethode in 2007. In relatieve zin is 2022 koploper in aantal gestopte bedrijven, omdat er toen in totaal nog wat minder bedrijven geregistreerd stonden.

Meestal eenpitters

In totaal is 6% van alle bedrijven gestopt in 2024. Dat meer dan in 2023, toen de opheffingsgraad op 4,9% lag. Het gehalte lag hoger in 2022, 2020 en in 2016. Veruit de meeste bedrijven die worden opgeheven (90%), hebben maar 1 werkzaam persoon. In vervoer en opslag (7,7%) en in de handel (7,6%) werd het grootste aandeel bedrijven opgeheven. Alleen in de verhuur en de handel in onroerend goed nam de opheffingsgraad af. In de bouw werd het aantal opheffingen bijna verdubbeld: van 4,4% naar 6,3%.

Faillissementen

Vorig jaar gingen 1.984 bedrijven (volledig) failliet en dat is 28% meer dan de 1.545 in 2023. Het aandeel van faillissementen in het totaal aantal opheffingen bleef echter gelijk op 1,3%. Daarnaast gingen nog 1.300 bedrijven gedeeltelijk failliet, wat niet in een opheffing resulteerde. Het aandeel faillissementen ligt met 0,13% op hetzelfde niveau als in 2020. De horeca kampt met de hoogste faillissementsgraad: 0,38%. In de industrie (0,34%) en vervoer en opslag (0,33%) ligt die graad ook boven de 0,3%.