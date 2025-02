Future ready accountant-onderzoek: de vijf belangrijkste conclusies

De accountancysector ondergaat wereldwijd ingrijpende veranderingen. In het rapport Future Ready Accountant heeft Wolters Kluwer de belangrijkste trends en uitdagingen in kaart gebracht.

Het rapport is gebaseerd op een uitgebreid wereldwijd onderzoek onder accountantskantoren en experts. Het benadrukt hoe technologieën zoals AI en cloud computing steeds meer centraal staan in de manier waarop kantoren hun klanten bedienen en operaties stroomlijnen.

In dit blog lees je de vijf belangrijkste conclusies voor Nederland. Opvallende knelpunten voor Nederland zijn het tekort aan accountancy talent en de beperkte investeringen in mensen. We bespreken daarnaast de strategische rol van technologie, de verschuiving naar adviesdiensten en hoe Nederlandse kantoren AI inzetten om klaar te zijn voor de toekomst.

1. Talentkloof en gebrek aan investering in mensen

In Nederland is er een groot tekort aan talent binnen de accountancysector. Ondanks deze uitdaging investeren veel kantoren niet voldoende in hun personeel. Terwijl 40% van de middelgrote kantoren en 37% van de grote kantoren aangeeft moeite te hebben met het aantrekken en behouden van talent, geeft slechts 28% van de Nederlandse kantoren aan te investeren in professionele ontwikkeling. Deze beperkte investering kan op lange termijn gevolgen hebben voor de groei en innovatie van kantoren.

2. Technologie als groei-driver

Nederland loopt voorop in het gebruik van cloudtechnologie, met 55% van de kantoren die volledig in de cloud werken. Dit is significant hoger dan in andere Europese landen, waar de adoptie van cloudtechnologie minder ver is gevorderd. Deze sterke focus op technologie heeft kantoren geholpen om hun operationele efficiëntie te verbeteren, hun omzet te laten groeien en beter in te spelen op de behoeften van klanten.

“Veel kantoren in de sector streven naar meer gepersonaliseerd en strategisch advies. Toenemende digitalisering biedt ook aanknopingspunten om advies verder te personaliseren; bijvoorbeeld door je advies te ondersteunen met de gegevens van je klant en/of zijn sector” – Alexander Leppink, BDO Digital

3. De verschuiving naar adviesdiensten

Steeds meer accountantskantoren in Nederland richten zich op adviesdiensten. Meer dan de helft van de Nederlandse accountants voorziet een verschuiving van compliance naar strategisch bedrijfsadvies in de komende vijf jaar. Deze verandering biedt nieuwe kansen, maar vereist ook dat accountants hun vaardigheden uitbreiden en meer inzicht bieden in klantstrategieën en bedrijfsvoering.

4. Adoptie van AI en automatisering

Hoewel de meeste Nederlandse accountants geloven dat AI een grote impact zal hebben op hun beroep, blijft de daadwerkelijke implementatie beperkt. Slechts 27% van de kantoren gebruikt momenteel AI in hun workflows. Ondanks het potentieel van AI om processen te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen, blijft er terughoudendheid vanwege zorgen over de kosten, databeveiliging en implementatie. Lees ook het blog “AI is als een klein kind dat niet begrijpt wat je wilt” over het potentieel van AI voor MKB-accountants.

5. Balans tussen technologie en klantgerichte strategie

De Nederlandse accountancysector zoekt naar manieren om technologie effectief te integreren zonder de waarde van menselijke interactie te verliezen. Kantoren die meer dan 75% van hun technologie geïntegreerd hebben, rapporteren een omzetgroei van 63%. Toch blijft het cruciaal om een balans te vinden tussen geavanceerde technologie en klantgerichte diensten, om zo zowel efficiëntie als persoonlijke betrokkenheid te waarborgen.

We hopen dat deze inzichten accountants in Nederland helpen om zich beter voor te bereiden op het toekomstige landschap van de sector. Een toekomst waarin technologische innovatie, talentontwikkeling en strategische adviesdiensten centraal staan.