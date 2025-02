Net sluit zich rond Joep H, de Limburgse ‘boekhouder van de onderwereld’

Justitie deed invallen bij een transportbedrijf en een manege. Daarbij is vrijwel alle administratie in beslag genomen. De politie is ook binnengevallen op adressen in Nuth en op Maastricht-Aachen Airport. In dit onderzoek, dat de naam Akimo draagt, eist het OM vijf miljoen euro van hoofdverdachte Gino P. (45). Ook van de gearresteerde boekhouder Joep H uit Schinnen wil justitie geld zien, al is onbekend om welk bedrag het gaat.

Drie zaken

Tegen Joep H. lopen inmiddels drie onderzoeken. De boekhouder werd in oktober 2021 gearresteerd als verdachte in dossier Costa; een van de grootste drugsprocessen ooit in België, misschien zelfs in Europa. Costa draait – hoofdzakelijk – om het importeren van 11.500 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar de Antwerpse haven. Net als in dossier Akimo wordt Joep H. in die zaak gezien als de boekhouder van de onderwereld; de man die ‘de cijfertjes’ regelt voor drugscriminelen. Op 10 maart begint in België het proces en onze zuiderburen willen dat Joep H de zitting fysiek bijwoont.

In een andere zaak, een FIOD-onderzoek, is er in juni 2024 beslag gelegd op Nederlands vastgoed van Joep H. In totaal wil justitie hem in deze zaak voor 1.895.000 euro plukken. En daar komt dus nu de Akimo-verdenking bij. Donderdag 27 februari verschijnt Joep H met de andere hoofdverdachten voor de raadkamer. Drie rechters beslissen dan of het verdachte kwartet langer in voorarrest blijft.

Reportage Panorama

Dat Joep H. waarschijnlijk geen kleintje is in het criminele milieu blijkt uit het artikel dat weekblad Panorama in 2022 aan de fiscalist wijdde. Hij wordt daarin neergezet als een man die klein van stuk is en doorgaans netjes gekleed, en de bloemetjes graag buiten zet. Als twintiger ziet hij geen toekomst voor zichzelf in het autobedrijf van zijn ouders en gaat hij accountancy studeren aan Hogeschool Zuid. Ook volgt hij cursussen aan de Federatie Belasting Academie. Vanaf september 2005 tot en met april 2012 heeft hij verschillende banen in de financiële sector, door heel Nederland. Daarna houdt hij zich bezig met het aanbieden van zogeheten safeloketten, kluizen, en komt hij in aanraking met de handel in parfums. In januari 2018 gaat hij aan de slag als financieel directeur bij een vestiging van een internationaal bekend fitnessbedrijf in Marokko. Tussentijds is hij ook nog mede-eigenaar geworden van een andere onderneming, die zich bezighoudt met financiën.

In de jaren voor zijn aanhouding 2021 werkt Joep H voornamelijk als belastingadviseur en boekhouder voor verschillende mensen en hun bedrijven. Inwoners van Schinnen reageren in Panorama niet verbaasd dat hun plaatsgenoot in verband wordt gebracht met criminaliteit. “Joep is altijd een man geweest met een pokerface. Foute ideeën zie je niet zo aan hem af, bij zijn ouders zag je dat meer. Joep is meer een soort van jasje-dasje-crimineel, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij had altijd een keurig voorkomen, daar lette hij wel heel goed op. Want als hij aan de voorkant al zou opvallen, dan zou dat nadelig kunnen zijn geweest voor de dingen waar hij zich op de achtergrond mee bezighield,” zo zegt iemand uit de kring rond Joep H.

Vader overlijdt

Eind 2021 laat justitie in België de aanklacht van witwassen tegen Joep H vallen. Maar daarmee is de boekhouder zeker nog niet van alle justitiële zorgen af. Wél blijft namelijk de forse verdenking van deelname aan een grootschalige criminele organisatie die handelde in cocaïne en het invoeren van verdovende middelen staan. Hij komt op vrije voeten, maar de Belgische autoriteiten vragen meteen om zijn uitlevering. Het maakt dat hij niet naar België kan, ook niet als zijn vader korte tijd later in een Belgisch ziekenhuis wordt opgenomen en overlijdt. Eind 2021 geeft hij zijn verzet tegen uitlevering aan België op en belandt hij bij onze zuiderburen in de cel.