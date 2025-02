VVD-europarlementariër wil streep door CSRD en CSDDD

In een opiniestuk in het AD benadrukt Baljeu dat bedrijven weliswaar bereid zijn bij te dragen aan een duurzame economie, maar dat dit niet ten koste moet gaan van hun operationele slagkracht. De CSRD verplicht bedrijven om uitgebreid te rapporteren over hun impact op mens en milieu, waarbij ze liefst 1200 verschillende datapunten moeten analyseren en registreren. Dit omvat bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van alle activiteiten in de toeleveringsketen, van grondstofwinning tot transport en distributie. Deze verplichting zet Europese bedrijven op achterstand, betoogt Baljeu.

“Een meubelbedrijf moet niet alleen zijn eigen uitstoot bijhouden, maar ook die van elke schakel in de keten. Dit gaat vaak verder dan waar een ondernemer grip op heeft,” aldus de VVD-prominent. De administratieve lasten leiden volgens haar tot hoge kosten voor accountants, IT-systemen en personeel. “Productiemedewerkers worden van de werkvloer gehaald om formulieren in te vullen. Dat is absurd.”

Verantwoordelijkheid afschuiven

De CSDDD gaat nog een stap verder dan CSRD door bedrijven te verplichten hun toeleveringsketen – soms met duizenden leveranciers wereldwijd – te controleren op schendingen van mensenrechten of milieuregels. Baljeu noemt deze regels “onacceptabel”, omdat ze de verantwoordelijkheid voor problemen elders in de wereld bij Europese ondernemers leggen. Bovendien schuiven grote bedrijven de rapportage-eisen vaak door naar kleinere bedrijven, die hier simpelweg de capaciteit niet voor hebben. “Wat levert dit op? Bedrijven moeten zich al houden aan arbeidsrechten en milieuwetgeving. Dat ze daar nu ook nog stapels formulieren over moeten invullen, is gekkenwerk. Een automobilist stopt voor een rood licht, maar niemand vraagt hem daar een verslag over in te dienen.”

Europa op achterstand

Volgens Baljeu zetten de extra regels Europa op achterstand ten opzichte van andere economieën, zoals de Verenigde Staten, waar bedrijven meer ruimte krijgen om te innoveren en te groeien. “We belemmeren onze eigen groei en innovatie. Als Europa wereldwijd wil concurreren, moeten we ondernemers het vertrouwen en de vrijheid geven om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.”

De Europese Commissie erkent inmiddels dat de regeldruk te hoog is en heeft plannen gepresenteerd om deze te verminderen. Baljeu noemt dit een “goede eerste stap”, maar vindt dat er meer moet gebeuren. Ze roept op om in te grijpen voordat de CSRD en CSDDD in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd.

