Accountants reageren verdeeld op EU Omnibus-pakket 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de verplichte duurzaamheidsrapportage voortaan alleen nog geldt voor de grootste ondernemingen. Hierdoor zal het aantal bedrijven in Nederland dat onder de CSRD valt, dalen van duizenden naar zeshonderd tot negenhonderd. Daarnaast worden onder meer sectorspecifieke verslaggevingsstandaarden geschrapt en blijft de controle van duurzaamheidsinformatie beperkt tot ‘limited assurance’.

De maatregelen zijn gericht op het verlichten van administratieve lasten voor bedrijven, maar hebben ook gevolgen voor accountants. Sommigen juichen de versoepelingen toe, maar anderen vrezen onder meer voor de impact op omzet.

Administratieve lastenverlichting

De SRA licht toe dat het Omnibus-pakket tot een ‘aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor veel ondernemingen in Nederland leidt en tot een substantiële vermindering van de druk op de capaciteit van auditafdelingen’. Het SRA-bestuur juicht dit toe, maar draagt daarnaast aan dat ‘veel ondernemingen en kantoren zich hebben voorbereid en hier bovendien investeringen voor hebben gedaan en dat die dan mogelijk voor niets zijn geweest’.

Want de maatregelen hebben gevolgen voor accountantskantoren, die hebben geïnvesteerd in expertise op het gebied van duurzaamheidsrapportages. Zo meldt Bernd Hendriksen, partner bij De Jong & Laan, in het FD dat zijn kantoor de opleidingen voor accountants zal terugschroeven. “Waar we eerst negentig accountants per jaar trainden, zullen dat er nog maar vijftien zijn.”

Ook in de academische wereld leidt het Omnibus-pakket tot discussie. Nyenrode-hoogleraar Marcel Pheijffer benadrukt in dezelfde krant de onzekerheid rondom de financiële impact voor accountantskantoren. “Kantoren rekenden op inkomsten uit duurzaamheidscontroles, maar die zullen nu lager uitvallen. De tijd zal leren wat dat betekent voor de sector.”

Baljeu: streep door CSRD

VVD-europarlementariër Jeannette Baljeu gaf eerder deze week aan helemaal een streep door de CSRD te willen. Volgens haar zadelen de CSRD en CSDDD bedrijven vooral met een onwerkbare last op, wordt de last vaak doorgeschoven naar kleinere spelers in de keten, zouden de regels vooral ten koste gaan van groei en innovatie en gaan de hervormingsplannen haar dus niet ver genoeg.

Reactie NBA: verwachtingen centraal

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) werkt momenteel aan een formele reactie. Voorzitter Kris Douma benadrukt in een interview op Accountant.nl dat de verwachtingen van gebruikers van duurzaamheidsrapportages centraal moeten staan. “Zij hebben behoefte aan betrouwbare en consistente informatie.”