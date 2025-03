Subsidie voor ondernemers die last hebben van netcongestie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt het met de subsidie mogelijk om elektriciteitsgebruik flexibeler te maken, zodat ondernemingen mogelijk toch verder kunnen groeien of verduurzamen, ook als het elektriciteitsnet vol is. Er is € 55 miljoen beschikbaar.

100 kW of meer

De subsidie is voor bedrijven en instellingen met een gecontracteerd transportvermogen (de maximale hoeveelheid elektriciteit die zij via een netaansluiting mogen afnemen) van 100 kW elektriciteit of meer. Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijven in een congestiegebied zitten, waar het stroomnet vol is.

De subsidie is bedoeld voor een flexibiliteitsscan om te onderzoeken hoe elektriciteitsverbruik flexibeler kan, vervolgens het doen van een haalbaarheidsstudie naar een of meer van dit soort maatregelen en het daadwerkelijk investeren in die maatregelen. Op maandag 10 maart 2025 houdt de RVO van 14 tot 15 uur een gratis webinar met uitleg over Flex-e.

Ook provincie biedt soms steun

Overigens zijn er ook op provinciaal niveau steunmiddelen beschikbaar voor bedrijven in congestiegebieden. Zo biedt de provincie Noord-Holland de subsidieregeling Slimme Oplossingen bij Netcongestie (UVR SON). Die kan sinds 11 februari worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000 per onderneming, met een totaalbudget van € 500.000.