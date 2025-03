Hoe nearshoring accountantskantoren helpt concurrerend te blijven

De accountancybranche in Nederland staat voor toenemende uitdagingen, zoals een tekort aan talent, stijgende werkdruk en het op peil houden van de kwaliteit. In dit artikel verkennen we hoe nearshoring is uitgegroeid tot een oplossing die toegang biedt tot gekwalificeerde professionals in nabijgelegen regio’s. We gaan in op de voordelen en waarom het een steeds belangrijkere strategie wordt voor accountantskantoren om concurrerend te blijven.

Wat betekent Nearshoring in de accountancy

Er is een groot verschil tussen nearshoring en het traditionele outsourcing of offshoring. Traditionele outsourcing betekent vaak dat werk naar verre landen wordt verplaatst, met grote tijdsverschillen en culturele verschillen als gevolg. Nearshoring, in tegenstelling tot traditionele outsourcing of offshoring, houdt alles dichter bij – binnen Europa bijvoorbeeld. Dit zorgt voor een soepelere samenwerking, minder cultuurverschillen en een hogere kwaliteit.

Behoefte aan nieuw talent

De accountancysector in Nederland kampt met een groeiend tekort aan talent. De vraag naar diensten neemt toe, terwijl steeds minder jonge professionals het vak instappen en veel ervaren accountants met pensioen gaan. Dit onevenwicht maakt het voor kantoren moeilijker om te groeien en de kwaliteit te behouden.

Hoewel automatisering en digitalisering zeker verlichting bieden, kunnen ze de behoefte aan gekwalificeerde professionals niet volledig vervangen. Nearshoring biedt hier een oplossing door toegang te geven tot hoogopgeleid talent binnen Europa, wat zorgt voor een krachtige samenwerking en stabiliteit binnen het kantoor.

Nearshoring als oplossing voor de uitdagingen

Het groeiende tekort aan talent in Nederland heeft veel kantoren, waaronder IBEO, ertoe aangezet om remote oplossingen te onderzoeken. IBEO probeerde aanvankelijk outsourcing naar India, maar culturele verschillen en uitdagingen m.b.t. het tijdsverschil bleken lastig te overbruggen. Daarom koos IBEO voor nearshoring en bouwde het zijn eerste team op in Belgrado, Servië. Deze aanpak bleek succesvol en leidde tot de oprichting van Becky.works, een bedrijf dat accountantskantoren verbindt met getalenteerde professionals in Servië en Bosnië Herzegovina.

Werving en selectie van ervaren professionals

Becky.works helpt accountantskantoren de uitdagingen in de sector het hoofd te bieden door hoogopgeleide professionals te leveren met een sterke basis in financiën, boekhouding en internationale accounting standaarden. Alle teamleden hebben een universitaire opleiding genoten, wat hun deskundigheid garandeert. Het wervingsproces is snel en flexibel, met vooraf gescreende kandidaten die vrijwel direct beschikbaar zijn. Afhankelijk van de behoeften van de klant kunnen nieuwe medewerkers binnen drie tot vier weken al aan de slag, waardoor teams snel kunnen uitbreiden en deadlines zonder vertraging gehaald kunnen worden.

Tijdzones en taalbarrières

Werken in dezelfde tijdzone is cruciaal voor een effectieve samenwerking op afstand. Werken tijdens overlappende uren zorgt voor realtime communicatie en behoud van productiviteit. Hoewel taalverschillen in het begin als een uitdaging kunnen lijken, is een soepele communicatie zeker mogelijk. In de praktijk is gebleken dat de medewerkers bij Becky.works, hoewel ze geen Nederlands spreken, dankzij hun goede beheersing van het Engels in staat zijn om werk, e-mails en documenten in het Nederlands met behulp van AI-tools zonder moeite af te handelen. Na verloop van tijd, naarmate teams meer vertrouwd raken met deze tools, worden taalbarrières steeds minder een probleem en verloopt de communicatie soepel, of het nu in het Nederlands, Engels of andere talen is.

Opleiding en samenwerking met remote teams

Een sterk opleidings- en onboarding proces is essentieel voor het succes van elk team, vooral wanneer er met remote professionals wordt gewerkt. Bedrijven moeten tijd en middelen investeren om ervoor te zorgen dat hun teams volledig begrijpen hoe hun systemen, cultuur en processen werken. Een van de belangrijkste voordelen van nearshoring is de mogelijkheid voor bedrijven om direct met hun remote teams samen te werken. Door face-to-face opleidingssessies aan te bieden — ofwel door het remote team te bezoeken of hen op kantoor in Nederland uit te nodigen — kunnen kantoren al snel een goede basis leggen en een efficiënte samenwerking bewerkstelligen. Om nearshoring te laten slagen, is training in software pakketten zoals Exact Online, Twinfield en Caseware Cloud, evenals basiskennis van de Nederlandse wet- en regelgeving essentieel. Om de integratie en het succes van remote teams te ondersteunen, heeft Becky.works de Becky Academy ontwikkeld, waar deze aspecten uitgebreid aan bod komen. Dit zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers goed voorbereid zijn om te beginnen met werken bij een Nederlands kantoor, waar ze vervolgens kennis zullen maken met de specifieke werkwijze van dat kantoor.

Nearshoring biedt een waardevolle oplossing voor accountantskantoren die te maken hebben met een tekort aan talent en toenemende vraag naar mankracht. Door toegang te krijgen tot gekwalificeerde professionals in nabije regio’s, kunnen accountantskantoren kwaliteit en een effectieve samenwerking waarborgen. De mogelijkheid om face-to-face trainingssessies te houden, helpt teams snel te reageren en een effectieve samenwerking te realiseren. Met een goede onboarding en duidelijke communicatie stelt nearshoring bedrijven in staat efficiënt op te schalen en concurrerend te blijven.