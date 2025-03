Bovag: zonder subsidie stort verkoop elektrische auto in

Zonder subsidie stort de verkoop van elektrische auto’s dit jaar in, waarschuwt branchevereniging Bovag. Het aandeel van stekkerauto’s in de totale verkoop is al teruggelopen naar 23%.

Bovag heeft het met name over de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren en niet over zakelijke lease. Cijfers van de EV Monitor laten zien dat begin vorig jaar nog 32% van alle zelf aangeschafte nieuwe auto’s elektrisch was. Eind vorig jaar stond dat aandeel op 26% en in februari daalde dat verder naar 23%.

De kosten van een elektrische auto zijn gestegen: die is per kilometer inmiddels duurder dan een benzineauto. Dit jaar is de aankoopsubsidie afgeschaft en ook voor elektrische auto’s moet nu motorrijtuigenbelasting worden betaald. Bovendien denken veel mensen dat de prijzen zullen gaan dalen: ze wachten dus nog met een aankoop.

Subsidie

Bovag-voorzitter Peter Niesink pleit in Het Parool voor meer zekerheid over de motorrijtuigenbelasting. “De aankoopsubsidie is te snel afgeschaft, die moet voor tweedehands auto’s terugkeren. We zitten nog in de aanloopfase met elektrische auto’s en dan kun je subsidies niet zo snel afbouwen. We zijn nog geen Noorwegen, waar iedereen elektrisch koopt. Bovendien is die Noorse automarkt ook zwaar gesubsidieerd.” Verder vindt Niesink dat de belasting op elektriciteit ook omlaag moet en dat de hogere motorrijtuigenbelasting voor EV’s aangepast moet worden.

Tweedehands Tesla’s verdwijnen over de grens

Ook de tweedehands elektrische auto staat langer in de showroom en worden vaak uiteindelijk in het buitenland verkocht. In 2023 kwamen er netto nog 9.000 gebruikte EV’s het land binnen, vorig jaar was er een netto-export van 6.000 exemplaren. Dat is een gevolg van het subsidiebeleid van de afgelopen jaren, dat vooral goed was voor de portemonnee van de zakelijke rijder met een grote leaseauto. Die contracten zijn nu afgelopen, maar tweedehandskopers zitten er niet op te wachten om met eigen geld grote EV’s als een Tesla S aan te schaffen. Er is juist een tekort aan kleinere elektrische auto’s.

Zakelijke markt buiten schot

De zakelijke markt heeft geen last van problemen rond hoge aanschafkosten: 53% van de nieuwe leaseauto’s was vorig jaar elektrisch. De bijtelling voor een EV is dit jaar nog lager dan voor een auto op brandstof. Bovag denkt dat ook een mogelijke EU-brede plicht om elektrisch te rijden voor de zakelijke markt een rol speelt.

Bpm ander struikelblok

De brancheorganisatie pleitte al eerder voor het uitfaseren van de bpm. “Impopulair en fraudegevoelig”, aldus Bovag. En bovendien daalt de bpm-opbrengst naar nog geen half miljard in 2023, voorspelt de vereniging – mits dan alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Daartegenover staat dat de staat per dag een miljoen kwijt is aan het tegengaan van fraude met de bpm. “In 2023 ging bijna 45% van de nieuwe rijksbelastingzaken bij de rechtbank over bpm, terwijl de bpm volgens de Miljoenennota 2024 slechts 1,5 miljard van de 261 miljard aan rijksbelastingen opbrengt. De Raad voor de rechtspraak waarschuwt al vanaf 2022 dat deze golf van bpm-zaken de rechtspraak dreigt te verlammen.”

Bron: Het Parool