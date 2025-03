Gapstars for Finance nieuwe offshoring-partij voor accountants

Gapstars, gespecialiseerd in het uitbesteden van werkzaamheden, heeft Gapstars for Finance geïntroduceerd, een dienst die (accountants)bedrijven toegang biedt tot financiële professionals uit Sri Lanka en Portugal.

Het bedrijf wil daarmee tegemoet komen aan de groeiende vraag naar specialisten op het gebied van boekhouding, auditing en financiële administratie. “Gapstars for Finance biedt een schaalbare en kostenefficiënte oplossing, waarmee bedrijven hun finance-teams flexibel kunnen uitbreiden, zonder afhankelijk te zijn van de lokale arbeidsmarkt.”

Vierde speler

Gapstars zegt zich te richten op de hele accountancy- en financiële sector. Daarmee betreedt een nieuwe speler het veld van de near- en offshoring in de branche: Becky en The Finance Generation leveren vanuit Servië al enkele jaren zulke diensten en vanuit Zuid-Afrika is Kula Remote actief.

Gapstars is inmiddels ruim tien jaar actief in de tech-sector. “Klanten zijn altijd nauw betrokken bij het aannameproces, waardoor de teams als een verlengde van het bestaande inhouse IT-team voelen. Door snelle toegang tot talent te combineren met sterke culturele overbrugging en volledige operationele ondersteuning, helpt Gapstars bedrijven om efficiënt op te schalen, zonder concessies te doen aan kwaliteit.”

Talenten die ook administratief werk oppakken

Hugo Hemmen, CEO van Gapstars, zegt dat de vraag naar slimme finance-professionals groter is dan ooit. “Bedrijven hebben dringend behoefte aan hoogopgeleide talenten die, in tegenstelling tot veel specialisten, wél bereid zijn om zowel analytisch als administratief werk op te pakken. Maar ook de vraag naar auditprofessionals en controllers is gigantisch en lijkt niet invulbaar. In Sri Lanka en Portugal is een grote pool van getalenteerde financiële professionals beschikbaar, die perfect aansluiten bij deze behoeften. De eerste klanten werken al met onze teams en ervaren direct de voordelen: een sterkere, flexibelere finance-afdeling die hen helpt om te groeien.”